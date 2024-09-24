مظاهرات في تونس والمغرب تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة- (فيديو)

تونس- الرباط: تظاهر عشرات التونسيين ، مساء الثلاثاء، أمام المسرح البلدي في العاصمة، تضامنا مع “المقاومة اللبنانية” في مواجهة “العدوان الإسرائيلي” المتواصل.

ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام؛ وأسفر عن 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان؛ إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وبدعوة بدعوة من “‘الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع” (أهلية)، جرى تنظيم المظاهرة رفضا لـ”العدوان الإسرائيلي”.

ورفع المشاركون شعارات منها: “علي الصوت عزتنا هي بيروت “، و”مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة”.

وقال عضو الشبكة صلاح الدين المصري إن “هذا التحرك الاحتجاجي هدفه إيصال صوت التونسيين المتضامن مع جهود المقاومة”.

وأضاف أن “إسرائيل وجدت نفسها اليوم في موقع دفاع؛ لأن المقاومة قامت بتهجير 100 ألف صهيوني من شمال إسرائيل”.

المصري تابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو يحاول بكل السبل إعادة الإسرائيليين إلى الشمال، لكن هناك وعد من المقاومة اللبنانية بألا يعودوا” طالما استمرت حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وتظاهر عشرات المواطنين المغاربة، الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا بحرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة، وعدوانها على لبنان.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين بالرباط رددوا شعارات تطالب بـ”وقف الحرب ضد غزة، ولبنان”، مطالبين “الدول العربية والإسلامية التدخل لتوقيف إسرائيل”.

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين(غير حكومية) “الدعم الواسع الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل”.

واستنكر المتظاهرون “عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم تل أبيب”.

وبين الشعارات التي رددها المحتجون: “عهد الله لن ننسى، فلسطين في العيون”، و”تحية شعبية، المقاومة اللبنانية”، و”الصهيون يطلع برا، المغرب أرضي حرة”.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإسقاط التطبيع وإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

كما أحرقوا العلم الإسرائيلي في ختام الوقفة، معلنين استمرارهم في التظاهر دعما للقضية الفلسطينية.

وقال عبد الإله بنعبد السلام، عضو الجبهة، إن الشعب المغربي يواصل دعمه للصمود الفلسطيني.

وفي كلمة له خلال الوقفة، أشاد بالمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، معتبرا أنها “قوى إسناد للشعب الفلسطيني وتخفف عنه المعاناة”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

(الأناضول)