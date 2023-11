مظاهرات في عدة مدن ألمانية تأييدا للفلسطينيين- (صور وفيديو)

فوبرتال (ألمانيا) “القدس العربي”: شهدت مدن ألمانية اليوم السبت مظاهرات تأييدا للفلسطينيين ودعما لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة برلين أن الشرطة أحصت تجمع 2600 شخص قبل بدء مظاهرة في منطقة برلين-كرويتسبرغ، وطالب المشاركون في هذه المظاهرة عبر مكبرات صوت وعبارات على لافتات بتحرير فلسطين كما وصفوا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.

March for Gaza kicking off from Berlin. pic.twitter.com/KfBZNeebEU

RIGHT NOW:

Charged crowds in Berlin, people waving flags from balconies, thousands marching and demanding a ceasefire in Gaza now. pic.twitter.com/3c5KRc0OxT

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) November 11, 2023