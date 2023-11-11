مظاهرات في عدة مدن ألمانية تأييدا للفلسطينيين- (صور وفيديو)

فوبرتال (ألمانيا) “القدس العربي”: شهدت مدن ألمانية اليوم السبت مظاهرات تأييدا للفلسطينيين ودعما لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة برلين أن الشرطة أحصت تجمع 2600 شخص قبل بدء مظاهرة في منطقة برلين-كرويتسبرغ، وطالب المشاركون في هذه المظاهرة عبر مكبرات صوت وعبارات على لافتات بتحرير فلسطين كما وصفوا ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.

RIGHT NOW: March for Gaza kicking off from Berlin. pic.twitter.com/KfBZNeebEU — Rami Jarrah (@RamiJarrah) November 11, 2023

RIGHT NOW: Charged crowds in Berlin, people waving flags from balconies, thousands marching and demanding a ceasefire in Gaza now. pic.twitter.com/3c5KRc0OxT — Rami Jarrah (@RamiJarrah) November 11, 2023

وتجمع 2500 شخص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة ميونخ وذلك حسبما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد، وأوضح أن الشرطة نشرت نحو 200 فرد من أفرادها لتأمين المظاهرة، وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وكان فرع حركة “فلسطين تتحدث” في ميونخ هو الذي دعا إلى تنظيم هذه المسيرة تحت شعار “أوقفوا الحرب- الحرية لفلسطين”.

وتظاهر الآلاف في مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا حيث جابوا في مسيرة، نظمها الائتلاف الفلسطيني في شمال ألمانيا مع مؤسسات ألمانية صديقة، شوارع المدينة وانضم لهم ألمان وعرب وحملو الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بالحرب. وكان واضحا التعزيزات الأمنية المكثفة للشرطة الألمانية التي كانت تقف على أهبة الاستعداد.

كما أوضح عدد من الناشطين من الائتلاف الفلسطيني في شمال ألمانيا لـ”القدس العربي” أنهم لا يقبلون الزج بتهمة المعادية للسامية في التظاهرات”، قائلين إن “هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على ما يحدث للمدنيين الفلسطينيين. وقال الإئتلاف إنهم توجهوا للقضاء من أجل الحق في التظاهر وإبداء الرأي، خاصة بعد الشعور بوجود تضييق على الفلسطينيين، وقد سمح القضاء لهم بالتظاهر.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا الأشخاص في ألمانيا من أصل عربي إلى النأي بالنفس بشكل جلي عن معاداة السامية وحركة حماس. وقال في كلمة ألقاها في مقر الرئيس الاتحادي في برلين، قصر بلفيو، أمام طاولة مستديرة ضمت يهوداً ومسلمين إن “الإرهاب والتحريض والدعوة إلى تدمير الدولة ليس لها مكان في ألمانيا، وأنتظر أن نقف معاً ضدها”.

ووجه الرئيس الألماني نداء مباشراً إلى هؤلاء: “أطلب منكم، أيها المتحدرين من جذور فلسطينية وعربية في ألمانيا: لا تسمحوا لأنفسكم بأن يتم استغلالكم من قبل شركاء حماس! تكلموا عن أنفسكم! ارفضوا الإرهاب بوضوح!”.

ويرى ناشطون أن المظاهرات الفلسطينية لا شأن لها بحركة حماس، بل تريد تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المظاهرة مع تصاعد الأحداث في غزة حيث توجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة لإظهار التضامن مع المدنيين الفلسطينيين.

والتقت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في رام الله بعد ظهر اليوم السبت.

وتعتزم بيربوك عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب. وتعد هذه هي ثالث زيارة تقوم بها بيربوك لفلسطين وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في السابع من الشهر الماضي.