مظاهرات في عشرات المدن اليونانية للتضامن مع فلسطين

أثينا: شهدت العديد من المدن اليونانية، وفي مقدمتها العاصمة أثينا وسلانيك، الأحد، مظاهرات للتضامن مع فلسطين، والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشارك في المظاهرة التي خرجت في أثينا عمال وموظفون حكوميون ومتقاعدون وطلاب، تجمعوا أمام مبنى البرلمان.

ودعا للمظاهرات نقابة “بامي” (PAME) العمالية التابعة للحزب الشيوعي اليوناني.

وبدأ الاحتجاج بكلمات ألقاها ممثلو النقابات، طالبوا فيها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووضع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان مجسمات لأطفال ورضع ملفوفين بأكفان بيضاء، للدلالة على أطفال غزة.

كما حمل المتظاهرون تابوت فارغ للإشارة إلى موت المدنيين في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة لفلسطين وشعارات تنادي بحرية الشعب الفلسطيني.

و قال أحد المتظاهرين من المتقاعدين (لم يكشف عن اسمه): “من المستحيل ألا يشعر أي شخص عاقل بمعاناة غزة”.

وأضاف: “ما يحدث في غزة اليوم لا يُصدق. أطفال يموتون. الناس يركضون هنا وهناك للحصول على قدر قليل من الطعام. لا يُمكن أن تحدث هذه الأمور في عصرنا. يجب أن تتوقف”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

