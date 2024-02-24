سياسة | دولي

مظاهرات في عواصم أوروبية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة- (فيديو)

24 - فبراير - 2024

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“القدس العربي”: شهدت بعض العواصم الأوروبية، اليوم السبت، مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وداعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في العاصمة البريطانية لندن تظاهر محتجون تنديدا بالحرب، ولمطالبة حكومة بلادهم بالعمل على وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، الذي تشن عليه إسرائيل حربا دموية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..

وفي مدينة دينبوش الهولندية سارت مسيرة حاشدة نصرة لفلسطين، وهتف المحتجون “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 7:34 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار أروربا في فضح عنصرية حكامكم

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  2. يقول عمر علي:
    فبراير 25, 2024 الساعة 12:13 ص

    يجب أن تتوسع هذه المظاهرات في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واطالب العرب والمسلمين في هذه الدول المشاركة وبأعداد كبيرة. يجب عدم السماع للذين يشككون بفاءدة هذه المظاهرات.

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  3. يقول السعيد:
    فبراير 26, 2024 الساعة 6:37 ص

    ما ترتبكه اسرائيل من حرائم يفسر اضطهاد فى اوروبا

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