مظاهرات في عواصم أوروبية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: شهدت بعض العواصم الأوروبية، اليوم السبت، مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وداعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في العاصمة البريطانية لندن تظاهر محتجون تنديدا بالحرب، ولمطالبة حكومة بلادهم بالعمل على وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، الذي تشن عليه إسرائيل حربا دموية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..

Protesters marching down the streets in east London.

Britain stands with Gaza 🇵🇸

