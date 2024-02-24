مظاهرات في عواصم أوروبية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: شهدت بعض العواصم الأوروبية، اليوم السبت، مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وداعية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في العاصمة البريطانية لندن تظاهر محتجون تنديدا بالحرب، ولمطالبة حكومة بلادهم بالعمل على وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، الذي تشن عليه إسرائيل حربا دموية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي..

Protesters marching down the streets in east London. Britain stands with Gaza 🇵🇸 pic.twitter.com/M5ei1I70zD — Nadeem Ahmed (@Muqadaam) February 24, 2024

“أوقفوا النكبة 2.. أوقفوا تسليح إسرائيل.. أوقفوا إطلاق النار فورا”.. مناصرون لـ #فلسطين يجوبون شوارع #لندن للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في #غزة. pic.twitter.com/fJMmGsWZNe — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 24, 2024

وفي مدينة دينبوش الهولندية سارت مسيرة حاشدة نصرة لفلسطين، وهتف المحتجون “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.