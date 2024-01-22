مظاهرات في فلوريدا وتكساس ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والغارات الأمريكية على اليمن

أوستن- تامبا- “القدس العربي”: تجمع العشرات من الطلاب وأفراد المجتمع خارج ممر “سباق الدراجات النارية” في جامعة تكساس في أوستن، وهم يهتفون “يا اليمن، قف على أرضك، أدر سفينة أخرى!” و”غزة، غزة، ستنهضين، اليمن بجانبك!”.

وتحدثت كريستال سيلفا ماكورميك من “ائتلاف أوستن من أجل فلسطين” عن تضامن أمريكا اللاتينية مع فلسطين، قائلة: “إن نضالنا هو تضامن فلسطين. نحن نعرف كيف تبدو الإمبريالية”.

وشدد جوشوا سكلار من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام على الكراهية العنصرية والمعادية للإسلام التي تستخدمها وسائل الإعلام لتبرير الإرهاب الأمريكي ضد اليمن وفلسطين، وكذلك كيف تختبئ الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وراء اتهامات معاداة السامية لتبرير جرائمهما.

وقال آشلي عوض، عضو “ائتلاف اوستن” ، قبل أن يقود الحشد في جولة من الهتافات النشطة: “اليمن لا يزال مصمماً على دعمه لتحرير فلسطين، ونحن كذلك أيضاً”. “يجب ألا نتوقف عن القتال من أجل إنهاء الحصار على غزة وإقامة فلسطين حرة”.

وفي ولاية فلوريدا، احتشد “طلاب خليج تامبا من أجل مجتمع ديمقراطي (SDS)” أمام مكتبة جامعة جنوب فلوريدا كجزء من اليوم الوطني للعمل من أجل اليمن الذي نظمه SDS.

وتجمع حوالي 20 من أفراد المجتمع والطلاب للمطالبة بوقف الهجمات الأمريكية على اليمن ووقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وجاء الاحتجاج ردا على الضربات الصاروخية الأمريكية البريطانية على اليمن في 12 يناير/كانون الثاني.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة!” واستمع الحشد لخطابات عرضت تاريخ التدخل الأمريكي في اليمن، وتمويل الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، وعلاقة جامعة جنوب فلوريدا بإسرائيل حيث أعربت رئيسة الجامعة ريا لو عن دعمها لإسرائيل، لكنها لم تعلق على سلامة الطلاب الفلسطينيين، على الرغم من تصاعد الهجمات عليهم.

وألقى أحد أعضاء “مجلس اللوردات الشباب في العصر الجديد” كلمة تضامنًا مع فلسطين واليمن. وأدلى المتحدثون بتعليقات حول نفاق الحكومة الأمريكية التي فشلت في تمويل الاحتياجات الأساسية للناس في خضم أزمة السكن في فلوريدا، وخاصة في تامبا، بينما كان لديها أموال للعمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم.

تامبا هي، أيضاً، موطن لقاعدة ماكديل الجوية التي صدرت منها الأوامر بشن الهجمات على اليمن، في منطقة من المدينة يصل معدل الفقر فيها إلى 27٪.

وسلط عضو حزب “تامبا باي SDS”، إيثني سيلفا، الضوء على أهمية الاحتجاجات الطلابية ضد التدخل الأمريكي، قائلًا: “إن الولايات المتحدة تقصف اليمن بشكل غير عادل، وهو بلد كانوا يدمرونه بالفعل من خلال حرب بالوكالة.

وتابع سيلفا: “اليمن يفعل الشيء الصحيح من خلال التضامن مع فلسطين ومن المهم بالنسبة لنا كطلاب أن نتحدث علناً ضد المزيد من التدخل الأمريكي والحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط”.