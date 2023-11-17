مظاهرات في مدن عربية وعالمية تنديداً بالمجازر الإسرائيلية في غزة- (صور)

واشنطن: تظاهر الآلاف حول العالم اليوم الجمعة، تنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي الأردن، تظاهر آلاف الأردنيين اليوم الجمعة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأردنية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضهم للعدوان المستمر.

وفي العراق، تجمع مئات المتظاهرين غرب العاصمة العراقية بغداد في وقفة تضامنية لنصرة غزة وأهلها.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بمقاطعة كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب الوحشية التي تستهدف المدنيين والعزل داخل قطاع غزة.

وشارك عشرات آلاف اليمنيين في مسيرة بالعاصمة صنعاء تنديدا بالعدوان على شعبنا.

كما خرجت مظاهرة في مظفر آباد بكشمير الباكستانية تضامنا مع غزة.

وفي الولايات المتحدة، أغلق عشرات المتظاهرين الأمريكيين أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مما أدى لحدوث أزمة سير خانقة في بعض مناطق المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

من جهتها، نظمت رابطة النساء الفلسطينيات الأمريكيات وما تعرف بمنظمة “كود بينك” تحركا في العاصمة واشنطن، لحث أعضاء في مجلس الشيوخ على المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي العاصمة واشنطن، تظاهر العشرات مرتدين اللباس الطبي، وقد طلوا أيديهم باللون الأحمر تعبيرا عن استهداف الاحتلال للمستشفيات، وقتل الأطباء والنازحين داخلها والأطفال الخداج.

وفي مدينة غلاسغو باسكتلندا، تظاهر مئات من طلاب المدارس وذووهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وشهدت مدينة ريد بريدج قرب العاصمة البريطانية لندن مظاهرة مماثلة لمئات من الطلبة وذويهم.

وتشهد مدارس عديدة في بريطانيا مظاهرات تلبية لدعوة منظمات حقوقية تؤيد الحقوق الفلسطينية.

وفي اليابان، نظم مناصرون للقضية الفلسطينية وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورفع المحتجون لافتات تدين العدوان الإسرائيلي، وهتفوا بشعارات تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للحرب وكذلك وقف قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، كما طالبوا بالحرية لفلسطين.

وفي كوريا الجنوبية، أقام محتجون “نصبا” من أحذية وأضاءوا شموعا تعبيرا عن رفضهم لقتل الأطفال والرضع في قطاع غزة.

وفي اندونيسيا، تظاهر المئات أمام محلات لعدد من الشركات العالمية دعوة لمقاطعتها في ظل دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تظاهر المئات في العاصمة اليونانية أثينا، رفضا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المظاهرة علم فلسطين ولافتات منددة بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

وتظاهر مئات في العاصمة الألمانية برلين تنديدا باستمرار قتل المدنيين في قطاع غزة، وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري، مطالبين بوقف العدوان بشكل فوري.

هيئة مغربية: أكثر من 130 مظاهرة دعما لغزة الجمعة

وشهدت نحو 63 مدينة مغربية أكثر من 130 مظاهرة، الجمعة، دعما لغزة في مواجهة القصف الإسرائيلي العنيف، وفق ما أعلنته هيئة مغربية غير حكومية.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان مساء الجمعة، إن “أكثر من 130 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة، استجابة لنداء الهيئة” لدعم غزة ضد الحرب الإسرائيلية.

ووفق البيان، ندد المغاربة، “باستهداف المستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي وتعريض المصابين والأطفال الخدج للخطر أمام أنظار العالم، وطالبوا الدولة المغربية بوقف اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل”.

ورفع المتظاهرون، وفق البيان،” لافتات وتعبيرات تضامنية مع ضحايا العدوان على القطاع، في جمعة الغضب السادسة التي أعلنتها الهيئة تحت شعار “ضد اقتحام المستشفيات والحصار والتهجير‎”، مشددين على” مواصلة الاحتجاج في شوارع المغرب حتى وقف العدوان وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط”.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

(وكالات)