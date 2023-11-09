مظاهرات مستمرة ضد الحرب على غزة.. وألمانيا تستعيد ذكرى “ليلة الزجاج المكسور”

برلين- “القدس العربي”:

ما تزال المظاهرات تعم المدن الألمانية بسبب الحرب على غزة، فبعد مظاهرة مدينة بون مساء الأربعاء تحت رعاية الجالية الفلسطينية من أجل إظهار الدعم للشعب الفلسطيني، ورفض الحرب على غزة، تستعد مدينة فوبرتال لمظاهرة كبرى برعاية الائتلاف الفلسطيني في شمال ألمانيا مع مؤسسات ألمانية صديقة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قد أصدرت تصريحا بأن ألمانيا شهدت 450 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ السابع من الشهر الماضي.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتركي الديمقراطي، أن هذه المظاهرات قابلها 413 مظاهرة مؤيدة لإسرائيل.

وأكدت فيزر على تضامنها مع إسرائيل، وأعربت عن معارضتها للتعديات المعادية للسامية، وقالت: “لا ينبغي نقل صراع الشرق الأوسط إلى الشوارع الألمانية” مشيرة إلى أن حرية الحديث والتجمهر والتظاهر من المنجزات المهمة في نظام ديمقراطي ليبرالي مثل ألمانيا.

في الوقت نفسه، قالت فيزر إن الترويج في شوارع ألمانيا للقضاء على اليهود أمر لا يمكن احتماله، ويتطلب الصرامة الكاملة من جانب دولة القانون. ورأت أن مثل هذه الفعاليات تعتبر بالنسبة للقوات الشرطية المسؤولة عن تأمينها أبعد ما تكون عن الأمر السهل.

وأعربت فيزر عن اعتقادها بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا تتركز في ولايات شمال الراين ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وهيسن، وقالت إن أغلب جرائم العنف المرتبطة بهذه المظاهرات تم تسجيلها في العاصمة برلين.

وصرحت فيزر بأنه لا ينبغي تعريض الحياة اليهودية في ألمانيا للخطر مرة أخرى على الإطلاق.. كل إنسان في ألمانيا يعيش في إطار هذه المسؤولية”، وشددت على أن “اليهود ينبغي أن يتمكنوا من الشعور بالأمان في ألمانيا”.

وفي تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أعرب جورج رشماوي، عضو المكتب التنفيذي للجالية الفلسطينية في ألمانيا، عن “ضرورة الالتزام بالفقرة الخامسة من القانون الأساسي الألماني، الذي ينص بوضوح على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم عبر جميع الوسائل ومنع تقييد ذلك”.

وأكد رشماوي “وجود حالة من الغضب لدى الجالية الفلسطينية، وذلك لشعورهم أن هناك توجها لمنعهم من التعبير السياسي، بحجة العداء للسامية، وهو أمر تراه الجالية غير صحيح، وترفض الزج بنفسها في هذا الأمر، وإن كان هناك من أخطأ ورفع شعارات ممنوعة فيمكن محاكمته، ولكن لا يجب تعميم هذا الموضوع على الجميع ومنعهم من التعبير عن رأيهم، خاصة وأنهم يلتزمون بالقوانين الألمانية أيضا”.

كما أوضح عدد من الناشطين من الاتلاف الفلسطيني في شمال ألمانيا لـ”القدس العربي” أنهم لا يقبلون الزج بتهمة المعادية للسامية في التظاهرات”، قائلين إن “هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على ما يحدث للمدنيين الفلسطينيين”. وقال الائتلاف إنهم توجهوا للقضاء من أجل الحق في التظاهر وإبداء الرأي، خاصة بعد الشعور بوجود تضييق على الفلسطينيين، حيث سمح القضاء لهم بالتظاهر.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قد دعا الأشخاص في ألمانيا من أصل عربي إلى النأي بالنفس بشكل جلي عن معاداة السامية وحركة حماس.

وقال في كلمة ألقاها أمام طاولة مستديرة ضمت يهوداً ومسلمين إن “الإرهاب والتحريض والدعوة إلى تدمير الدولة ليس لها مكان في ألمانيا، وأنتظر أن نقف معاً ضدها”.

ووجّه الرئيس الألماني نداء مباشراً إلى هؤلاء: “أطلب منكم، أيها المتحدرون من جذور فلسطينية وعربية في ألمانيا: لا تسمحوا لأنفسكم بأن يتم استغلالكم من قبل شركاء حماس.. تكلموا عن أنفسكم.. ارفضوا الإرهاب بوضوح”.

وأضاف: “على كل من يعيش ويريد أن يعيش في هذا البلد أن يحترم قواعد التعايش السلمي وأن يعرف تاريخنا. إن حماية الحياة اليهودية في ألمانيا هي مهمة دولة وواجب على مواطنيها”.

ويرى ناشطون أن المظاهرات الفلسطينية لا شأن لها بحركة حماس، بل تريد تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الأحداث والتظاهرات متزامنة مع أحداث ليلة البلور أو ليلة الزجاج المكسور والتي تستعيد ألمانيا ذكراها كل سنة. حيث يحيي قادة ألمانيا اليوم الخميس الذكرى الـ85 لمذبحة ليلة البلور التي نفذها النازيون عام 1938.

ففي ليلة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 نفّذ النازيون عمليات ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا والنمسا، وحرّضت قوات من الشرطة وقوى الأمن الألمانية النازيين على القيام بأعمال ضد اليهود حيثما وُجدوا، وهاجم الألمان النازيون الكُنس اليهودية والمتاجر والمحال التابعة لليهود ودمّروها وأحرقوها ليلاً.

واندلعت شرارة هجمات “ليلة البلور” عند اغتيال الدبلوماسي الألماني إرنست فون رات، في باريس يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني على يد مراهق يهودي بولندي مولود في ألمانيا يُدعى هيرشل غرينسبان.

وتعود قصة ليلة البلور الى ردة الفعل العنيفة التي قامت بها الحكومة النازية إثر مقتل فون رات، حيث أراد الشاب اليهودي الاحتجاج على نية الحكومة الألمانية ترحيل أكثر من 17 ألف يهودي من أصل بولندي من ألمانيا.

وعلى الفور، قامت الحكومة الألمانية بتنظيم إجراءات عنيفة قُتل فيها المئات من اليهود، كما تم تدمير أكثر من 1400 كنيس لليهود في أنحاء ألمانيا، واعتقال آلاف اليهود لترحيلهم إلى معسكرات التجميع النازية. كما ردّت الحكومة الألمانية بمنع الأطفال اليهود من دخول المدارس الابتدائية الحكومية، ووقف الأنشطة الثقافية اليهودية إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى وقف نشر الصحف والمجلات اليهودية.

وامتدت الاحتجاجات لتشمل معظم المدن والقرى الألمانية، وسميت بليلة البلور أو ليلة الزجاج المكسور نظرا لكمية الزجاج المتكسر الذي غطى الشوارع والطرق في ألمانيا جراء الاعتداء على بيوت اليهود ومتاجرهم ودور العبادة، وكان نذيرا واضحا بتبدل السياسات الألمانية وقرب وقوع الهولوكوست.

يذكر أن الحكومة الألمانية آنذاك، ادعت بأن ما حصل من قتل وتدمير هو مجرد هبة جماهيرية عفوية قام بها الشعب للانتقام لمقتل الديبلوماسي فون رات، ونفت بأن يكون لها ضلع بالحادث.

وسيلقي المستشار الألماني أولاف شولتس خطابا في مراسم إحياء ذكرى المجلس المركزي لليهود في كنيس ببرلين. كما سيتحدث رئيس المجلس المركزي جوزيف شوستر.

يشار إلى أن رئيسة الجالية الإسرائيلية لميونخ وبافاريا العليا بجنوب ألمانيا، شارلوته كنوبلوخ، صرحت لصحيفة “تاغس شبيغل” بأن اليهود يعيشون في خوف متزايد حاليا. وقالت: “لا يمكنني تذكر أنني اضطررت لمواجهة مثل هذه العقدة من الخوف بين يهوديات ويهود في ألمانيا كالتي نواجهها اليوم”.

وأضافت كنوبلوخ وهي ناجية من محرقة الهولوكوست، أن اليهود يشعرون بمخاوف كبيرة على نحو غير مسبوق، وقالت: “بل يفكر البعض في مغادرة البلاد”.

وتابعت أن اليهود شعروا بالأمان في ألمانيا لفترة طويلة، ولكن الآن يشعرون بأنه “لم يعد هناك أمان هنا كما كان من قبل”.

وأشارت إلى أنه منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تآكلت ثقة اليهود في أن يتم حمايتهم من جانب قوات الأمن الألمانية.