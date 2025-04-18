مظاهرات يمنيّة حاشدة تضامنا مع غزة

صنعاء – «القدس العربي»: احتشد ما يقدر بمئات الآلاف من اليمنيين، أمس الجمعة، في عشرات الساحات بجميع المدن الرئيسية في المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة حركة «أنصار الله» (الحوثيون) في وسط وشمال وغرب اليمن، منددين بالغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى، مؤكدين استمرار «إسنادهم لقطاع غرة في مواجهة ما يتعرض له من حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق».

ورفعت حشود المتظاهرين في صنعاء الإعلام اليمنية والفلسطينية، وهتفت بالنصر للمقاومة والتحدي للتصعيد الأمريكي في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء «سبأ» بصنعاء بنسختها التابعة للحوثيين، أن «العاصمة صنعاء شهدت اليوم حشداً جماهيرياً مليونياً في مسيرة (ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي) نصرة لفلسطين وتحدياً للعدو الأمريكي. وأعلنت الحشود المليونية الاستنفار والجهوزية الكاملة لمواجهة التصعيد والعدوان الأمريكي والصهيوني على الشعبين اليمني والفلسطيني، حتى تحقيق النصر».

كما شهدت مسيرات مماثلة مراكز محافظات كل من عمران، صعدة، حجة، الحديدة، المحويت، ذمار، البيضاء، وإب، تعز، مأرب، الجوف وغيرها من المحافظات الواقعة كلها أو بعضها في نطاق سيطرة الحوثيين.

وأكد بيان صادر عن المسيرات «ثبات موقفنا مع غزة، متوكلين على الله، وواثقين به، ومعتمدين عليه مهما صعد العدو الأمريكي، وأننا لن نتخلف عن تنفيذ توجيهات الله الواضحة في القرآن الكريم تحت تأثير الضغط الأمريكي أو غيره، ونعلن استعدادنا لأي نوع من أنواع التصعيد، واستمرارنا في كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني رسمياً وشعبياً بالعمليات العسكرية، وبالتعبئة العامة، وبالخروج المليوني، وبالفعاليات والأنشطة، والإنفاق في سبيل الله، وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء، وبالعمل الإعلامي والثقافي والتعبوي».

كما أكد البيان «فشل العدوان الأمريكي على بلدنا في تحقيق أي هدف من أهدافه، وأولها عدم قدرته على كسر إرادتنا وعزيمتنا، فها نحن نخرج رغم القصف المستمر».