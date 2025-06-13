مظاهرات يمنيّة نُصرةً لغزة «ورفضًا للعدوان الصهيوني على إيران»

صنعاء – «القدس العربي»: شهدت الساحات الرئيسية في معظم المدن اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة حركة «أنصار الله»(الحوثيون)، أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة، تحت شعار «مستمرون في نصرة غزة والمقدسات مهما كانت التحديات». وقالت وكالة الأنباء سبأ، بنسختها التابعة للحوثيين: «شهدت العاصمة صنعاء، أمس، مسيرة مليونية وفاء ونصرة للشعب الفلسطيني، ورفضًا للعدوان الصهيوني على إيران».

وهتفت حناجر المحتشدين بالنصر لغزة والدعم للمقاومة الفلسطينية خلال التظاهرة الكبرى التي شهدها ميدان السعبين بالعاصمة صنعاء.

ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، ونددت الشعارات بالصمت العالمي إزاء جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرين شهرًا بحق سكان قطاع غزة المحاصر.

كذلك، خرجت مظاهرات في المدن الرئيسة في محافظات: عمران، الحديدة، حجة، صعدة، الحديدة، المحويت، ذمار، البيضاء، إب، تغز، الضالع، مأرب، والجوف وغيرها من المحافظات الواقعة كلها أو بعضها في مناطق سيطرة «أنصار الله».

وأكدَّ بيان المسيرات، التي تنظمها «أنصار الله»، «أن استمرار المجازر في غزة يحتم علينا تصعيد إسنادنا للمقاومة وكشف جرائم التجويع الأمريكية». كما أكدَّ أن «الاستمرار في الوقوف إلى جانب غزة وأهلها ومقاومتها هو أوجب من أي وقت مضى».

وأدان البيان «العدوان الصهيوني على إيران، ونعزي بشهدائها ونثق بقدرتها على تلقين العدو أقسى الدروس». وحذر «شعوب الأمة من العقوبة الإلهية بسبب استمرار الصمت والتخاذل أمام العدوان على غزة واستباحة الأقصى». في موازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية في حكومة «أنصار الله»، «بأشد العبارات العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

واعتبرت، في بيان، هذا العدوان، «انتهاكاً صارخاً وسافراً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها وسلامة أراضيها، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية».

وأشارت إلى أن «الكيان الصهيوني يسعى لجر المنطقة برمتها إلى أتون حرب إقليمية وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام فيها». مؤكدة على «الثقة بقدرة إيران على الرد وتلقين الكيان الصهيوني درساً لن ينساه». وعزت وزارة الخارجية «العدوان الصهيوني على إيران إلى مواقفها المساندة الداعمة للقضايا الإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية المشروعة»، مؤكدة «على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، مشيدة بالنهج الإيراني البنّاء في هذا الملف.

ولفت البيان إلى «أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطى الكيان الصهيوني الغاصب الضوء الأخضر للإقدام على عدوانها الغاشم على إيران، بل وإسناده استخباراتيًا ولوجستيًا».

ودعت وزارة الخارجية «المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة العدوان الصهيوني الغاشم ولجم الكيان الغاصب الذي يهدّد الأمن والسلم الدوليين».

كذلك؛ أدانت رابطة علماء اليمن (تابعة لأنصار الله)، «العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف أحياء سكنية وقادة وعلماء ومنشآت نووية وعسكرية في إيران بدعم أمريكي وغربي، وأسفر عن شهداء وجرحى».

وأعربت، في بيان، عن «ثقتها الكاملة بأن إيران بانتمائها للإسلام المحمدي الأصيل سترد ردًا كبيرًا ومزلزلا تجعل الصهاينة يعضون أصابع الندم وتجعل الأمريكي يعيد التفكير قبل أي حماقة يرتكبها مباشرة ضد إيران».

وقالت الرابطة إنها «فرصة سانحة أن تقوم الأمة بواجبها نحو نفسها من أجل عزتها وكرامتها في غزة وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران، فالمعركة واضحة وجلّية بين الإسلام والكفر ولا مجال فيها للحياد فكيف بالتواطؤ والخذلان».