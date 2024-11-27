سياسة | دولي | أوروبا

مظاهرة أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني

27 - نوفمبر - 2024

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باريس: نُظمت مظاهرة، الأربعاء، أمام مبنى البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، للمطالبة بحماية الشعب الفلسطيني.
وتجمع المتظاهرون أمام البرلمان بدعوة من منظمات مدنية فرنسية وأوروبية، أبرزها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات باللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية مكتوب عليها: “لا نسمح لكم بدعم الإبادة الجماعية” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”لا أسلحة للإبادة الجماعية”.
كما تضمنت المظاهرة عرض ملصق كبير يحمل صور مدنيين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من عام.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 (وكالات)

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