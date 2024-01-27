مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا تضامنا مع فلسطين- (صور)

أثينا: شهدت العاصمة اليونانية أثينا، السبت، مسيرة متضامنة مع فلسطين تزامنا مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واحتشد المتظاهرون في حديقة الحرية بأثينا، قبل أن يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى مقر السفارة الإسرائيلية.

وخلال مرورهم من أمام مبنى السفارة الأمريكية بأثينا، أطلق المتظاهرون هتافات باللغة الإنجليزية، تندد بدعم واشنطن لتل أبيب، مطالبين بوقفه.

كما أطلق المتظاهرون هتافات تنادي بـ”الحرية لفلسطين”، وتطالب بـ “العدالة” و”تأسيس دولة فلسطين المستقلة” كوسيلة للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما شهدت المسيرة مطالبة بعض المتظاهرين بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

قال نعيم الغدور، رئيس جمعية مسلمي اليونان، إن قرار محكمة العدل الدولية حول إسرائيل “أمر مثير للسرور” لداعمي فلسطين.

وأضاف أنه ومع هذا القرار “رأت دولة إسرائيل ولأول مرة في التاريخ أنها ليست أعلى من القانون”.

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك من حماس، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في غزة من المحكمة، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)