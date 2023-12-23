مظاهرة “التضامن مع فلسطين” بالعاصمة الألمانية تطالب بإنهاء الحرب في غزة

برلين: شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت مظاهرة للمطالبة بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وسار المتظاهرون في المظاهرة التي حملت شعار “التضامن مع فلسطين” من بوابة هالاشيس تور في حي كرويتسبرج إلى بوابة براندنبورج.

وقدر متحدث باسم الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بعدة مئات، فيما كان تم الإخطار عن مشاركة 5000 شخص في المظاهرة. وذكر المتحدث أن التجمع سار بشكل سلمي.

وارتدى مشاركون في المظاهرة الشال الفلسطيني وحملوا لافتات حملت كتابات تدين قصف قطاع غزة وتصفه بجريمة الحرب وتنادي بالحرية لفلسطين وقطاع غزة. وحمل متظاهرون أعلام فلسطين وأعلام حزب اليسار.

وهتف متظاهرون عبر مكبرات الصوت :” أوقفوا القتل، أوقفوا الحرب، أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

وكانت رابطة دائرة نويكولن التابعة لحزب اليسار دعت إلى تنظيم المظاهرة، وطالبت الرابطة الحكومة الألمانية في دعوتها إلى تنظيم المظاهرة بالسعي من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة فضلا عن توصيل الإمدادات الإنسانية إلى سكان القطاع.

(د ب أ)