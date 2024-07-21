مظاهرة جديدة ضد السياحة المفرطة في مايوركا الإسبانية

مدريد: من المقرر تنظيم مظاهرة أخرى ضد تجاوزات السياحة المفرطة اليوم الأحد في جزيرة مايوركا الإسبانية الشهيرة لقضاء العطلات.

ودعت منظمة “سياحة أقل، حياة أكثر” إلى التظاهر في عاصمة الجزيرة، بالما. ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرات في جزر أخرى في أرخبيل جزر البليار.

وقبل ثمانية أسابيع فقط، تظاهر نحو 10 آلاف شخص في بالما تحت شعاري “لقد طفح الكيل!” و”مايوركا ليس للبيع!”، بحسب تقارير الشرطة. وزعم المنظمون أن 25 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات.

وكانت هناك أيضا مظاهرات ضد تزايد السياحة المفرطة في مناطق سياحية إسبانية أخرى مثل برشلونة ومالقة، وكذلك في جزر الكناري.

ورغم أن صناعة السياحة ضرورية لمايوركا، حيث تمثل 45% من الناتج الاقتصادي للجزيرة، يشكو الكثير من الأشخاص من أن الأقلية فقط هي التي تستفيد من هذه الصناعة في حين أن الغالبية العظمى تحصل على وظائف ذات أجر منخفض وتعاني من نقص المساكن والازدحام المروري والضوضاء والتلوث.

(د ب أ)