مظاهرة داعمة لفلسطين في غانا- (صور)

أبوجا: شهدت العاصمة الغانية أكرا، الخميس، مظاهرة داعمة وتضامنية مع فلسطين.

وشارك المئات في المظاهرة التي نظمت بميدان “كوامي نكروما” في أكرا، حيث رددوا هتافات من قبيل “فلسطين حرة”.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والغانية، وحملوا لافتات عليها عبارات مثل “لا للحرب”، و”نقف إلى جانب الفلسطينيين”، و”العدالة لفلسطين”.

وفي تصريح للأناضول، قال النائب البرلماني السابق رأس مبارك، الذي شارك في المظاهرة، إن “إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في فلسطين”.

وأكد وقوف الشعب الغاني إلى جانب نظيره الفلسطيني المضطهد، مطالبا بإنهاء الهجمات عليه فورا.

ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، وقتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)