مظاهرة ضخمة في مدينة بازل السويسرية تأييدا لفلسطين- (صور وفيديو)

بازل: بدأت في مدينة بازل السويسرية الحدودية، اليوم السبت، مظاهرة كبيرة مؤيدة لفلسطين، بموافقة السلطات السويسرية المختصة.

وأشارت توقعات الجهة القائمة على تنظيم المظاهرة، وهي تحالف سويسرا- فلسطين الذي تأسس مؤخرا، إلى أن المظاهرة سيشارك بها عدة آلاف.

وتجمع في البداية حوالي 2000 مشارك على أطراف وسط المدينة، حسبما أفاد مراسلو صحيفة “بازلر تسايتونغ”.

كان المتظاهرون يلوحون بالأعلام ويرددون هتافات مثل”فلسطين حرة”. وقام التحالف بتجهيز حافلات في جميع أنحاء سويسرا لنقل المشاركين إلى بازل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

وتواجدت الشرطة بعدد كبير من قوات الطوارئ لكنها ظلت في الخلفية.

وخلال نحو 100 يوم، دمر الجيش الإسرائيلي مساحات شاسعة من قطاع غزة وقتل أكثر من 23 ألف شخص، نحو 70% منهم من النساء والأطفال.

ووفقا للأمم المتحدة، تم تدمير نحو 360 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي. وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن أسفه للوضع المروع في قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال غريفيث: “في غزة، لا يزال الوضع مروعا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية”.

(وكالات)