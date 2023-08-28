مظاهرة ضد الاحتلال والفصل العنصري أمام منزل بن غفير في مستوطنة “كريات أربع”- (صور)

الناصرة- “القدس العربي”:

قام مئات الناشطين من فلسطينيي الداخل ومن اليهود المناهضين للاحتلال، بتنظيم مظاهرة أمام منزل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، في مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتخللت المظاهرة مواجهات مع شرطة الاحتلال التي حاولت بداية عرقلة وصول المتظاهرين إلى ساحة قريبة من منزل بن غفير، إلا أنه وبعد مفاوضات تم السماح للمتظاهرين بالدخول إلى المنطقة المحددة.

وقال إفنر غبرياهو، مدير مؤسسة “كسر الصمت” الناشطة ضد الاحتلال، إن هذه المظاهرة تأتي بعد تطوّرات على أرض الواقع تستوجب التحرك وعدم “الصمت”، فما تقوم به الحكومة الحالية هو ترسيخ لسياسة الفصل العنصري.

وقالت حين أرئيلي، عضو بلدية تل أبيب، إن المظاهرة جاءت لتؤكد أن هناك جمهورا كبيرا في إسرائيل يرفض الاحتلال، ويرغب بإنهاء هذه السياسة التي تستهدف حياة الفلسطينيين. وأوضحت أن حكومة الاحتلال الحالية تغالي في سياسة الفصل تجاه الفلسطيني وأيضا تجاه كل الأقليات منها النساء، اللاتي يمنعن مؤخرا من التنقل بحرية في الحيز العام.

من جهته، قال المحامي سامح عراقي، القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة في منطقة المثلث، “أنا قادم من مدينة من الطيرة، من المجتمع العربي النازف بسبب تواطؤ الحكومة مع عصابات الإجرام، لرفع الصوت ضد الاحتلال”. وتابع: “قد يبدو أن لا علاقة بين الإثنين، لكنها موجودة في المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل، الذي ينزف دماً بسبب الاحتلال، فذهنية الاحتلال التي تقودها الحكومات المختلفة، هي ذات الذهنية في الضفة الغربية وفي الـ48، وهي ذات الذهنية التي تقودها الحكومة الفاشية، حكومة سموتريتش وبن غفير، فالتعامل مع أحمد من نابلس في الضفة الغربية، هو ذات التعامل مع أحمد من طمرة في الجليل. نضالنا موّجه نحو تحرير المجتمع الفلسطيني من الاحتلال، مما سيؤدي إلى تحرير الإسرائيليين أيضا من ذهنية الاحتلال، وسيؤدي إلى إنقاذ مجتمعنا الفلسطيني في الداخل من شلال الدماء الذي يصيب أبناءه”.

وتوجه سامح عراقي إلى سموتريتش قائلا إن “المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل صامد على أرضه، وهذا ما أكده التاريخ منذ النكبة، فرغم التمييز والعنصرية إلا أنّ مجتمعنا سيطر على جهاز الصحة، وتألق في الجامعات”. وتابع: “وإلى بن غفير، الذي يظن أن حياته أهم من العربي، فإنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ، والقوى الديموقراطية اليهودية والعربية ستقوم بالتغلب عليه كما تغلب التاريخ على كل الظلاميين”.