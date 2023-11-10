مظاهرة في إيطاليا للتضامن مع غزة

روما: شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة للتضامن مع فلسطين إثر الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك في المظاهرة التي حملت شعار “أوقفوا المذبحة بحق الشعب الفلسطيني”، الكثير من طلاب الجامعات وخصوصا الفلسطينيين منهم.

وأعرب المتظاهرون عن إدانتهم للهجمات الإسرائيلية على غزة، كما احتجوا على دعم الحكومة الإيطالية لإسرائيل، وعدم إفراد وسائل الإعلام الإيطالية مساحات واسعة للضحايا المدنيين في غزة.

وفي حديث مع الأناضول، أفاد المتظاهر الإيطالي من أصل تونسي “فلاح”، “نحن هنا اليوم لنقول إنه يجب على العالم أن يستحي لكي يوقف هذه المجزرة، الجميع يتابع بصمت”.

من جانبها، المتظاهرة “مارتينا” أعربت عن أملها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أقرب وقت، لكي لا يُقتل المزيد من الناس، خاصة الأطفال، حيث يشكلون حوالي 60 بالمئة من سكان القطاع.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)