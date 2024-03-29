مظاهرة في البحرين تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع مع إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: خرج مصلون في البحرين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقا لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، خرجت حشود من المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز في تظاهرة بعد شعائر الجمعة تضامناً مع غزة وسجناء البحرين.
وهتف المتظاهرون ضد أمريكا وإسرائيل، والتطبيع العربي مع دولة الاحتلال، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “مجازر ومجاعة غزة عار على المطبعين”.
حشود من المصلين في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز يخرجون في تظاهرة بعد شعائر الجمعة تضامناً مع غزة وسجناء البحرين#الغوا_اتفاقية_التطبيع #طوفان_الأقصى #فلسطين #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/wOK7e4t8JJ
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) March 29, 2024
المصلون في جامع الإمام الصادق (ع) غرب المنامة يتظاهرون بعد صلاة الجمعة تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني
#الغوا_اتفاقية_التطبيع #طوفان_الأقصى #فلسطين #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/uKl38FJUth
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) March 29, 2024
حياكم الله على موقفكم المشرف.