مظاهرة في البحرين تضامنا مع غزة وتنديدا بالتطبيع مع إسرائيل- (فيديو)

“القدس العربي”: خرج مصلون في البحرين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، خرجت حشود من المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز في تظاهرة بعد شعائر الجمعة تضامناً مع غزة وسجناء البحرين.

وهتف المتظاهرون ضد أمريكا وإسرائيل، والتطبيع العربي مع دولة الاحتلال، وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “مجازر ومجاعة غزة عار على المطبعين”.