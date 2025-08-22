مظاهرة في النمسا ضد شركة تزود إسرائيل بمحركات مسيَّرات- (صور)

فيينا: تظاهر مؤيدون لفلسطين، الجمعة، أمام مصنع شركة “بي آر بي روتاكس” في مدينة ويلس بالنمسا، احتجاجا على تزويدها شركات أسلحة إسرائيلية بمحركات للطائرات المسيّرة.

وصعد بعض المحتجين إلى سطح المصنع ورفعوا علم فلسطين ولافتة كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

Avusturya’da Filistin destekçileri, İşgalcil siyonistlere İHA motoru sağlayan BRP Rotax’ın önünde protesto düzenledi 📌 Avusturya’da Filistin destekçisi grup, İşgalcil siyonistlere İHA motoru sağlayan BRP Rotax şirketinin Wels kentindeki fabrikasının önünde protesto düzenledi. pic.twitter.com/TlQQVIETQc — Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) August 22, 2025

وفي بيان مكتوب، قالت منظمة “تضامن فلسطين- النمسا” إنه ثبت استخدام طائرات مسيّرة تعمل بمحركات من إنتاج “بي آر بي روتاكس” في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأكّد البيان أن النمسا تنتهك قوانين الحرب والقانون الدولي بتجارة الأسلحة هذه، ودعا حكومة فيينا إلى وقف جميع أشكال تجارة الأسلحة مع إسرائيل فورا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

(الأناضول)