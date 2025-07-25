مظاهرة في برلين ضد التجويع الإسرائيلي في غزة

برلين: شهدت العاصمة الألمانية، الجمعة، مظاهرة لأنصار فلسطين، مناهضة لسياسة التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمّع مئات من داعمي فلسطين في شارع “سيغيسموند” القريب من مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر وزارة الدفاع الألمانية.

وجلب المتظاهرون معهم بعض الأواني من صحون وطناجر ومعالق، وقاموا بالقرع عليها خلال المظاهرة للتنديد بمنع إسرائيل إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة وسياسة التجويع التي تتبعها ضد الفلسطينيين في القطاع.

كما حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبوا عليها عبارات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”الصمت يُعدّ شراكة في الجريمة”، “وافتحوا معبر رفح وأنقذوا المدنيين”، و”نعم للخبز، لا للقنابل”.

كما أطلق المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل، داعين ألمانيا والمجتمع الدولي للتحرك إزاء المجاعة في غزة التي وصلت حدا لا يمكن تحمله.

كما فرضت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مكان التجمع، وأغلقت العديد من الطرقات القريبة.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين في القطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، أن ثلث فلسطيني غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهرّبت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدّسة على الحدود.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)