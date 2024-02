مظاهرة في برلين للمطالبة بوقف الحرب في غزة- (صور وفيديو)

برلين: خرج المئات إلى الشارع في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، للمطالبة بحل سلمي في الشرق الأوسط ووقف الحرب في قطاع غزة.

وجاءت هذه المظاهرة تحت شعار “أوقفوا الحرب في العالم أجمع”.

وأفادت الشرطة بأن نحو 1500 شخص تجمعوا بعد ظهر اليوم. ولم تقع حوادث خاصة خلال المظاهرة.

وكان المنظمون أخطروا عن مشاركة 8000 شخص في المظاهرة.

وخلال مسيرة الاحتجاج من حديقة “انفاليدن بارك” إلى النجمة الكبيرة، لوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا لفلسطين ومن أجل وقف الحرب.

Berlin 10.02.24 – Protest for Palestine with the focus in german company Siemens. Calling to a boycott to all companies that profit with the ongoing genocide in Gaza. #B1002 #boycottsiemens pic.twitter.com/j9ZgCz4J8L

— Montecruz Foto (@Montecruzfoto) February 10, 2024