سياسة | دولي | أوروبا

مظاهرة في برلين للمطالبة بوقف الحرب في غزة- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

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برلين: خرج المئات إلى الشارع في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، للمطالبة بحل سلمي في الشرق الأوسط ووقف الحرب في قطاع غزة.

وجاءت هذه المظاهرة تحت شعار “أوقفوا الحرب في العالم أجمع”.

وأفادت الشرطة بأن نحو 1500 شخص تجمعوا بعد ظهر اليوم. ولم تقع حوادث خاصة خلال المظاهرة.

وكان المنظمون أخطروا عن مشاركة 8000 شخص في المظاهرة.

وخلال مسيرة الاحتجاج من حديقة “انفاليدن بارك” إلى النجمة الكبيرة، لوح المشاركون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا لفلسطين ومن أجل وقف الحرب.

(وكالات)

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