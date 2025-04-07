سياسة | عربي | سوريا

مظاهرة في دمشق رفضا لاعتداءات إسرائيل على سوريا ودعما لغزة

منذ 21 دقيقة

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دمشق: شارك مئات السوريين، الاثنين، في تظاهرة شعبية بالعاصمة دمشق؛ رفضا للاعتداءات على بلادهم، ودعما لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء “سانا” على منصة إكس، وأشارت إلى “مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لغزة ووقف حرب الإبادة الجماعية فيها”.

وأوضحت الوكالة السورية أن المظاهرة تأتي تعبيرا عن “رفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا”.

كما لفتت إلى أنها تأتي “اعتزازاً بشهداء درعا الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب المحافظة”.

وأرفقت سانا خبرها بمجموعة من الصور التي أظهرت مشاركة أعداد كبيرة بالمظاهرة، رفعوا خلالها علمي فلسطين وسوريا.

والأربعاء، قتل 9 مدنيين بقصف إسرائيلي على حرش سد الجبيلية في ريف درعا، وفق بيان للمحافظة عبر “تلغرام”.

والخميس، قالت الخارجية السورية إن القوات الإسرائيلية شنت مساء الأربعاء غارات على خمس مناطق بأنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.

وشددت على أن “إسرائيل تقوض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب”، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة مع الجانبين عام 1974.

(الأناضول)

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