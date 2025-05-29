مظاهرة في دمشق للتضامن مع غزة والتشجيع على مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل- (فيديو)

دمشق: شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، مظاهرة شعبية تضامنًا مع قطاع غزة، ودعوة لتوسيع نطاق مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

واحتشد المتظاهرون في ساحة محطة الحجاز، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: “مقاطعة” و”تحية من دمشق إلى غزة”.

وقال علاء دلو، أحد المشاركين في المظاهرة، في حديث لوكالة “الأناضول”، إنهم تجمعوا للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

🎥 مظاهرة شعبية للتضامن مع قطاع #غزة، في العاصمة السورية #دمشق، وللتحفيز على توسيع مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين pic.twitter.com/r1KuDPJs0l — عربي بوست (@arabic_post) May 28, 2025

وأكد دلو رفضهم للهجمات التي تنفذها إسرائيل أيضًا في جنوب سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق.

وأضاف: “نريد مقاطعة الكيان الصهيوني ومنتجات الدول التي تدعمه”.

وتابع قائلًا: “إذا توقفت الأموال عن الوصول إلى هذه الشركات، فلن تتمكن من تمويل الأسلحة، وسيتوقف القصف. وبذلك تتحرر غزة، ويتحرر العالم بأسره من هذا الاحتلال”.

من جهته، قال المتظاهر براء نقاش إنهم خرجوا للتأكيد على رفضهم الصمت تجاه المجازر الجارية في غزة.

وأشار إلى أن المظاهرة تشكّل أيضًا دعوة لمقاطعة منتجات الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب مجازر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

(الأناضول)