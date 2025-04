مظاهرة في ستوكهولم تندد بالإبادة والتهجير في غزة- (فيديو)

ستوكهولم: تظاهر مئات الأشخاص، السبت، في العاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضا لخطط تهجير الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة من منطقة أودنبلان باتجاه مقر وزارة الخارجية السويدية، حيث طالب المتظاهرون الحكومة السويدية بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: “إسرائيل الصهيونية ارحلي من فلسطين”، و”الولايات المتحدة المجرمة ارحلي من الشرق الأوسط”، و”لا للإبادة”، إلى جانب لافتات أخرى جاء فيها: “ستُهزم الصهيونية وتنتصر المقاومة”، و”لا للتهجير ولا للإبادة”، و”المدارس والمستشفيات تُقصف”.

وردد المتظاهرون هتافات ضد خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، منها: “الحرية لفلسطين”، و”لا لخطة ترامب ونتنياهو”.

