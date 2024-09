مظاهرة قرب مكتب زعيم حزب العمال البريطاني تنديدا بدعمه “الإبادة الجماعية” في غزة- (صور وفيديو)

لندن: تظاهر المئات قرب مكتب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

ومثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، يدعو ستارمر إلى هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

The march is now outside the offices of @Keir_Starmer accusing the opposition leader of supporting genocide. pic.twitter.com/RFZb2cHItg — Inc.Monocle (@IncMonocle) November 18, 2023

وقال المتظاهر عزيز رافضا الكشف عن اسمه الكامل “نحن هنا للضغط على الحكومة وعلى كير ستارمر كزعيم للحزب العمالي ليضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار”.

وأضاف الأردني الأصل البالغ 26 عاما “الهدنة تعني أن هناك أربع ساعات لا ترتكب فيها مجازر ثم مجازر لعشرين ساعة يوميا. هذا غير منطقي”.

The “Palestine Solidarity Campaign” in action in Harrow earlier today. “Free Palestine!” by hurling abuse at the office of Bob Blackman MP. pic.twitter.com/TuA5wjNePm — habibi (@habibi_uk) November 18, 2023

ورفعت نيكوليتا (36 عاما) التي تعمل في القطاع الصحي لافتة كتب عليها “قصف مستشفى يرقى الى جريمة” ودعت إلى “وقف إطلاق النار” و”مفاوضات سلام” و”إنهاء الاحتلال”.

كما تم تنظيم تظاهرات أخرى في عدة مدن بريطانية.

And this is the pro-Palestine protest in Bath. Many of the protestors said to me they couldn’t sleep at night thinking about Gaza. pic.twitter.com/qm8MBP98jx — Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) November 18, 2023

وتظاهر نحو 300 ألف شخص السبت الماضي في لندن بحسب شرطة العاصمة البريطانية، في أكبر تظاهرة تنظم في العاصمة البريطانية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

