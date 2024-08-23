مظاهرة لنصرة لفلسطين أمام البرلمان الأيرلندي

دبلن: نظم عشرات الأشخاص مظاهرة لنصرة فلسطين أمام البرلمان الإيرلندي في العاصمة دبلن، قبيل اجتماع أعضاء من مجلس النواب الأمريكي في برلمان إيرلندا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “أوقفوا الإبادة”، و”النكبة لم تنته”، كما وضعوا مجسمات لأطفال ملفوفة بالقماش الأبيض على الأرض تجسيدا للأطفال الرضع الضحايا في غزة.

كما ارتدى عدد من المتظاهرين أقنعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتقدين سياساتهما في الشرق الأوسط.

وفي حديث مع الأناضول، قال جاك سبايسر، وهو مواطن نيوزيلندي مشارك في المظاهرة، إنه من غير المقبول أن يجتمع مجرمو الحرب والإرهاب الأمريكي في إيرلندا.

وأضاف سبايسر: “نحن هنا لدعم فلسطين ضد إسرائيل الإرهابية الصهيونية. إننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والأرض المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأردف “نحن هنا لنقول لا للإبادة الجماعية و(لا) للأسلحة والمساعدات التي يقدمها الجيش الأمريكي لدولة إسرائيل الإرهابية عبر إيرلندا”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)