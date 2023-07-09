سياسة | دولي | أوروبا

مظاهرة منددة بحرق القرآن في ستوكهولم

منذ 28 دقيقة

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ستوكهولم: شهدت العاصمة السويدية ستولكهولم، الأحد، مظاهرة للتنديد باستفزازات الاعتداء على القرآن الكريم.

جاء ذلك بتنظيم من قِبل الجمعيات والمنظمات الإسلامية في السويد.

وشارك في التظاهرة المنددة نحو 500 شخص، حيث طالبوا السلطات السويدية بمنع الاستفزازات التي تستهدف القرآن الكريم.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

(الأناضول)

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