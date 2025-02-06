معارضا خطة ترامب..وزير خارجية الدنمارك: حل الدولتين هو الوحيد لقضية فلسطين

كوبنهاغن: عارض وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

وقال راسموسن في حديث لقناة “دي آر” الدنماركية الخميس: “لا يبدو الأمر وكأنه طريق واقعي للمضي قدما”.

وأضاف أن دولا مثل الأردن ولبنان استقبلت بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن “التعايش السلمي هو الحل الوحيد المقبول” لدى الإسرائيليين والفلسطينيين مردفا: “هناك حل واحد فقط، وهو حل الدولتين”.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)