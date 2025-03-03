معارضة حلّ الدولتين تضعف فكرة التطبيع مع السعودية

الناصرة: “القدس العربي”: فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للاستيلاء على غزة وتهجير الغزيين قبل نحو الشهرين، فرحت إسرائيل قيادة وسكانا بها.

وعقب ردود الفعل الأمريكية والعالمية والعربية عليها، باتت الخطة محط تساؤل واستخفاف، وأحيانا سخرية من قبل أوساط إسرائيلية واسعة، مع العلم أنها تؤيدّها وفق ما تبيّنه استطلاعات الرأي.

وفي أوّل ردّ فعل له، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقابلة على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن “هذه أول فكرة جيدة أسمعها، إنها فكرة رائعة واعتقد بأنه يجب متابعتها وفحصها وتنفيذها حقا، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلا مختلفا للجميع”.

وأضاف نتنياهو: “الفكرة الفعلية المتمثلة في السماح لأول مرة لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة، أعني، ما الخطأ في ذلك؟”، زاعما أن الفلسطينيين الذين سيغادرون يمكنهم العودة بعد اكتمال إعادة الإعمار. ووصف أحد الوزراء الإسرائيليين لقاء نتنياهو وترامب بأنه “تاريخي”، مشيدا بحلوله التي وصفها بـ”العبقرية” وتبعه – وزير الأمن الوطني الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير بقوله “تشجيع سكان غزة على الهجرة من القطاع، هو الاستراتيجية الصحيحة الوحيدة بعد نهاية الحرب في غزة”، محاولا التدليل على “صحة وأخلاقية” فكرة الترانسفير المعتمدة في برنامج حزبه بالإشارة لخطة ترامب، بل كاد يقول إن ترامب استعارها منه. وبالتزامن، ومنذ البداية، ورغم الإجماع في إسرائيل على الترحيب بخطة الرئيس ترامب، لم يتبدد خوف أوساط اليمين من أن تكون “كمين عسل” نُصب للحكومة الإسرائيلية كي تواصل تطبيق بنود الاتفاق حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب على غزة، لكن من دون ترحيل الفلسطينيين في نهاية المطاف.

وتدلل استطلاعات رأي متتالية أن حوالي 70% من الإسرائيليين يبدون تأييدهم لمشروع ترحيل الغزيين، لكن أقل من 40% منهم فقط يقولون إن هذه الخطة ستنفذ يوماً. ودون الإشارة لعدم أخلاقيتها وقانونيتها، كرّر رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن السابق إيهود باراك، في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الأحد، قناعته بأن خطة الرئيس ترامب محض “خيال”، وقال إنها غير قابلة للتطبيق، وهي لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، بل تبدو مثل بالون الاختبار، أو ربما محاولة لإظهار الدعم لإسرائيل ولتثبيت ائتلاف نتنياهو ومنعه من الانهيار.

كما أشار إلى أن تصريحات ترامب ربما تعد محاولة لإقناع القادة العرب من خلال الضغط عليهم وتحذريهم بأن “هذا ما ينتظركم في حال لم تستيقظوا، وتقترحوا مسارا عمليا لغزة، وتساعدوا في إبعاد “حماس” عن السلطة”.

وشدد باراك على ضرورة وقف الحرب الآن، واستعادة كل الرهائن، والتعاون مع الولايات المتحدة من أجل الذهاب إلى صفقة سياسية أكبر، تعيد صياغة المنطقة، وفي صلبها ضمّ السعودية لدائرة التطبيع.

ويشار هنا إلى أن جهات رسمية إسرائيلية تدأب على الحديث عن التطبيع بتحفظ، كونها تتحدث عن مسار نحو حل الدولتين المرفوض من قبل حكومة الاحتلال، علاوة على أن ذلك يعني بالضرورة وقف الحرب على غزة.

وفي المقابل تطالب المعارضة، كما يفعل باراك، بالذهاب إلى التطبيع، وهندسة الشرق الأوسط من جديد بالتعاون مع الدول العربية والولايات المتحدة، وبناء تحالف واسع ضد إيران بوصفها الخطر الأكبر.

وفي هذا الصدد قال باراك إنه “من المعقول بصورة كبيرة أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل ردا على خطة ترامب غير المدروسة، كما سنرى غدا (الثلاثاء) في قمة القاهرة”. وفي هذا المضمار، يحذّر محرّر الشؤون شرق الأوسطية في صحيفة “هآرتس” الدكتور تسفي بار إيل من أن وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يهدد الرهائن، ويهدد الدول العربية. ويقول إنه طالما تحظى إسرائيل بدعم أمريكي بكل قراراتها، فإنها ستدفع المداولات مع “حماس” نحو الهدف الاستراتيجي – أي مواصلة السيطرة على القطاع.

ويشير في مقال نشرته “هآرتس”، أمس الإثنين إلى أن قمة القاهرة المنعقدة الثلاثاء هي تتمة مباشرة لقمة مصغّرة استضافتها الرياض في الشهر الماضي، وأن الهدف الأصلي للقمة كان تقديم مقترح واقعي لإدارة القطاع في المرحلة الثانية من الصفقة، والتخطيط للمرحلة الثالثة، أي مرحلة الترميم وإعادة الإعمار.

ويضيف المعلق الإسرائيلي “إلا أن القرار الأحادي الذي اتخذته إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، يدفع الدول العربية للمثول أمام تهديد جديد مقلق. فهذه عملية يتم تفسيرها على أنها خطوة أولى قبيل تجديد الحرب ـ وفي حال لم يتوفّر حل فوري، فمن شأنها التسبب بتهجير مئات آلاف الغزيين من شمال القطاع إلى جنوبه مجددا، ومن ثم الضغط عليهم في الجنوب، ولاحقا إحياء خطة “الترانسفير” التي خبا بريقها وتراجعت بعدما هزت العالم”.