معارك بين القوات الموالية لتركيا والأكراد في شمال سوريا

دمشق: تبادلت القوات الموالية لتركيا والمليشيات الكردية مجددا إطلاق النار في سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرية التروازية الواقعة جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى حدوث مواجهات عنيفة.

وردت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مصادر النيران بقصف مماثل، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد في بيان صحافي، إلى تسلل قوات خاصة تابعة لـ”قسد” أمس الأحد إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، مما أسفر عن وقوع خمسة قتلى وسبعة جرحى من الفصائل.

ويتقدم حاليا الجيش الوطني المدعوم من تركيا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا. وتواجه تركيا اتهامات بمحاولة استغلال فراغ السلطة في سوريا لسحق المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.

(د ب أ)