معارك عنيفة شمال الخرطوم… والجنائية الدولية تبدأ تحقيقا جديدا في جرائم دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»: احتدم القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، الجمعة، في بحري شمال الخرطوم. وفيما نفذ الطيران الحربي التابع للجيش غارات على مناطق متفرقة أخرى في العاصمة السودانية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق جديد في جرائم دارفور.

وشهدت مدينة بحري اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، امتدت من شارع الإنقاذ وأحياء كافوري وصولا إلى الحلفايا، وسط انقطاع كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت في أجزاء واسعة من العاصمة، قبل أن تبدأ عودة الشبكات تدريجيا.

الاستيلاء على آليات

وقالت قوات «الدعم السريع» في بيان إنها تصدت لهجوم قام به الجيش على مواقع تمركز قواتها في مدينة بحري في محورين من ناحية (حطاب) والآخر باتجاه جسر الحلفايا.

وأكدت استيلاءها على «120 مركبة بكامل عتادها منها 90 من قوات الجيش القادمة من منطقة (حطاب) والبقية من القوة المهاجمة من جهة الحلفايا».

كذلك أفاد البيان بـ «الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية جاري حصرها وأسر العشرات من أفراد القوة منهم ضابط برتبة عميد ركن ومقتل المئات من بينهم قائد القوة برتبة لواء وقائد ثاني بالرتبة ذاتها «.

ووفق مصادر «القدس العربي» فإن قوة من الجيش قادمة من منطقة خطاب في شمال شرق الخرطوم، وقعت في كمين محكم نفذته قوات الدعم السريع التي كبدت الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أما قوة الجيش القادمة من أمدرمان عن طريق كبري الحلفايا، فقد استطاعت التوغل وبسطت سيطرتها على مدخل الكبري من الناحية الشرقية وتمشيط أحياء الحلفايا والإيزقاب.

وفي الأثناء، شهدت منطقة طيبة في جبل أولياء اشتباكات عنيفة في إطار محاولة الجيش التقدم نحو العاصمة من الناحية الجنوبية. وقال شهود عيان لـ «القدس العربي»، إن الاشتباكات احتدمت بين الطرفين، وقد تشهد المنطقة اشتباكات أعنف خلال الأيام المقبلة، بسبب التحشيد الضخم لقوات الجيش المدعومة بالآليات الثقيلة.

في الموازاة، تواصل القصف الجوي لطيران الجيش على نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات الواقعة في الجنوبي الشرقي للعاصمة. أما في أمدرمان غرب العاصمة، فقد سمع السكان أصوات قصف عنيف، حيث اهتزت بسببها جدران المنازل، كما سمعوا تبادلا لإطلاق النيران من الأسلحة الخفيفة.

ونفى الجيش تصريحات قوات «الدعم السريع» عن إيقاع خسائر ضخمة بالمئات في صفوفه في معارك في العاصمة الخرطوم.

«الدعم السريع» أكدت استيلاءها على 120 مركبة… والجيش تحدث عن عمليات تمشيط ناجحة

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان، إن قواتهم قامت فجر أمس الجمعة بعمليات تمشيط واسعة فيمدن العاصمة الثلاث، وكلها كانت ناجحة وجرت كما مخطط لها.

وأقر الجيش بوقوع خسائر في جزء من محور بحري، لكنه جزم بعدم تأثير ذلك على مجرى العمليات، نافيا في الوقت نفسه جحم الخسائر الذي تحدثت عنه «الدعم السريع» التي قال إنها «درجت على المبالغة والتضخيم والكذب».

واحتدمت المعارك في السودان رغم ترحيب طرفي النزاع المسلح والقوى السياسية بمخرجات قمة دول الجوار التي عقدت في القاهرة أمس الأول، التي دعت إلى وقف إطلاق النار وانطلاق حوار سياسي شامل.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأبلغ مكتب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مجلس الأمن الدولي بأنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور السودانية، لافتا إلى أن الانتهاكات في السودان تنذر بتكرار التاريخ عندما تمت إحالتها للجنائية الدولية.

وقال: «الحقيقة هي أننا نواجه في هذا المجلس وفي العالم، السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن».

وأكد أن «الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة، مبعث قلق كبير».

وأوضح أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية «يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل من دون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، في غرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء الإقليم».

العنف ضد الأطفال

وأشار إلى أن المحكمة تنظر أيضا في «مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم».

يذكر أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية جاء بالتزامن مع تأكيد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بأن 87 شخصا على الأقل بعضهم من عرقية المساليت وإثنيات أخرى، دفنوا في مقبرة جماعية، غرب دارفور في السودان. وقال المكتب الأممي إن لديه «معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك»، وهي الاتهامات التي تنفيها الأخيرة.

محكمة الجنائية الدولية قالت في تقريرها الأخير إنها لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، لكنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، استنادا على قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005 والذي يقتصر اختصاصه على منطقة دارفور.

وفي وقت سابق، أصدرت الجنائية أربع مذكرات اعتقال تتعلق بالقتال الذي دار في دارفور السودانية بين عامي (2003 و2020) إحداها ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية فتح تحقيق جديد.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر عن إدانة بلاده بأشد العبارات للفظائع المستمرة وعمليات القتل التي تتم على أساس عرقي والتي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور.

وقال في بيان: «وفقا للتقارير، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بتدمير قرية مستيري وقتل سكانها، وحسبما ورد في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد عُثر على مقبرة جماعية بالقرب من الجنينة تحتوي على جثث 87 شخصا، بينهم نساء وأطفال»، وأضاف: «ليست هذه سوى أحدث الأمثلة على التكلفة البشرية المروعة لهذه الحرب».

إهانة للإنسانية

وتابع: «تتطلب الفظائع والعنف في دارفور المساءلة والعدالة للضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب».

وقال إن بلاده «تشيد بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل المحكمة، وأن مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقات مركزة حول الأحداث الأخيرة، لتكن هذه رسالة إلى كل من يرتكب الفظائع، في السودان وفي أي مكان آخر، بأن مثل هذه الجرائم هي إهانة للإنسانية».

وحثت الخارجية «جميع الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الموعودة لشعب دارفور».

وأكد المتحدث باسمها أن بلاده «تنضم إلى الأطراف الدولية والإقليمية في المطالبة بوقف فوري للقتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنها تعارض بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده ويسهم في عدم الاستقرار الإقليمي».

وجزم ميلر بعدم وجود حل عسكري لهذا الصراع الدائر في السودان الآن، داعيا الجيش وقوات الدعم السريع إلى إسكات بنادقهم والبدء في مفاوضات بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.