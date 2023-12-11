معارك عنيفة في غزة.. و”حماس” لن تفرج عن رهائن من دون تفاوض.. ونتنياهو: أحبطنا خطة إيرانية تستهدف إسرائيليين في قبرص

الدخان يتصاعد فوق غزة،إثر قصف إسرائيلي، اليوم، 11 ديسمبر 2023- رويترز

قطاع غزة: يشهد قطاع غزة، الإثنين، غارات جوية إسرائيلية دامية، ومعارك عنيفة، بعد تأكيد حركة “حماس” أن الإفراج عن الرهائن، الذين تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لن يتم سوى من خلال مفاوضات وتبادل أسرى.

وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس، ليل الأحد/ الإثنين، عن غارات جوية عنيفة على مدينة خان يونس في جنوب غزة، والتي أصبحت منذ أيام المحور الجديد للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ “حماس” عن استشهاد “العشرات” جراء هذه الغارات.

وعلى صعيد العمليات الميدانية، أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” عن قتال عنيف في مدينة غزة بشمال القطاع، مشيرة إلى قيامها بتفجير منزل كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على فتحة تؤدي إلى نفق تحت الأرض.

“الجهاد الإسلامي” قامت بتفجير منزل كان الجنود الإسرائيليون يحاولون العثور فيه على فتحة تؤدي إلى نفق تحت الأرض

وبعدما أفاد الأحد عن “قتال عنيف” في أحياء بمدينتي غزة وخان يونس، أكد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن إطلاق صواريخ من غزة. وكان الجيش أفاد، الأحد، بحصول “قتال عنيف” في أحياء بمدينة غزة وخان يونس.

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد: “لا أريد أن أقول إننا نستخدم قوتنا الكاملة، لكننا نستخدم قوة كبيرة، ونحقق نتائج مهمة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، الإثنين، أنّ حصيلة القتلى من جنوده ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشفت هوياتهم، الإثنين.

مفاوضات وتبادل أسرى

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على إسرائيل، أسفر عن 1200 قتيل، معظمهم مدنيون، قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية. كذلك اختُطف حوالى 240 شخصاً، ونقلوا إلى قطاع غزة، حيث ما زال 137 منهم محتجزين.

وبدأت إسرائيل عملية برية في القطاع، في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيراً فلسطينياً. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

وحذرت “حماس”، الأحد، من أن ما من رهينة سيغادر القطاع “حياً”، إذا لم تُلبَ مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لـ “حماس”، في رسالة صوتية: “لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة، ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام”.

لا يوجد مكان آمن

وفي قطاع غزة يضطر السكان إلى العيش في منطقة تكتظ بشكل متزايد، وحيث النظام الصحي “ينهار”، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى.

حذرت “حماس” من أن ما من رهينة سيغادر القطاع “حياً” إذا لم تُلبَ مطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة للحركة، أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 17997 شخصاً، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

في غزة يحوّل القصف أحياء بكاملها أنقاضاً، ويحاول السكان يائسين الهروب من الاشتباكات إلى الجنوب.

وشردت الحرب 1,9 مليون شخص، أي 85 بالمئة من سكان القطاع، وفق الأمم المتحدة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في غزة التوجه إلى “مناطق آمنة” لتجنب المعارك. إلا أن سكان القطاع والعديد من المنظمات الدولية يؤكدون عدم وجود مكان آمن في القطاع، إذ إن القصف الإسرائيلي يطال مختلف مناطقه.

وقالت منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، التي لم يتم تجديد تأشيرتها في إسرائيل، إن “إعلاناً أحادياً من جانب قوة احتلال بأن الأراضي التي ليست فيها بنية تحتية أو أغذية أو مياه أو رعاية صحية (…) هي “مناطق آمنة” لا يعني أنها كذلك”.

ويفر آلاف من سكان غزة بأي طريقة ممكنة، بسيارات أو شاحنات، وأحياناً بواسطة عربات أو سيراً على الأقدام.

وقال أبو محمد لوكالة فرانس برس، وهو في طريقه إلى رفح: “ننتقل من منطقة إلى أخرى، ولا يوجد مكان آمن”.

وقد تحولت هذه المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن النظام الصحي في غزة منهك. واعتمدت المنظمة قراراً يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية للقطاع المحاصر.

ولا تزال إمدادات الغذاء والدواء والوقود التي تصل إلى القطاع غير كافية إلى حد كبير، وفق الأمم المتحدة ولا يمكن نقلها خارج رفح.

ضربات في سوريا

بعد فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في التصويت على “وقف إطلاق نار إنساني” بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه، عبر استخدامها حق النقض (الفيتو)، من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة، بعد ظهر الثلاثاء، لمناقشة الوضع في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة “سي أن أن”، إنّ “وقفاً لإطلاق النار في هذا الوقت لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المشكلة، لأن حماس لا تزال موجودة، وتخطط لعمليات 7 تشرين الأول/أكتوبر أخرى”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد أكثر من 260 فلسطينياً بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في غزة يحوّل القصف أحياء بكاملها أنقاضاً، ويحاول السكان يائسين الهروب من الاشتباكات إلى الجنوب

ومع تواصل الحرب على غزة، تستمر المخاوف والتحذيرات من اتساع نطاق النزاع ليشمل جبهات إقليمية أخرى.

وشنت إسرائيل، ليل الأحد/ الإثنين، ضربات استهدفت مواقع في محيط دمشق، حسب وكالة أنباء النظام السوري “سانا”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن القصف الإسرائيلي، ليل الأحد/ الإثنين، “استهدف مواقع لحزب الله اللبناني” في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي بمحيط العاصمة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات التي استهدفت محيط دمشق، إلا أنه أفاد، ليل الأحد، بحصول قصف من لبنان نحو الشمال. وقال، في بيان، إنه “ردّ باستهداف مصدر إطلاق النار”، مضيفاً: “قصفنا خلية إرهابية تابعة لحزب الله”.

توازياً أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان، بأن “أجهزة الأمن وإنفاذ القانون القبرصية، بالتعاون مع الموساد، أحبطت بنية تحتية إرهابية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص”.

من جهتها أكدت الشرطة القبرصية، الأحد، لفرانس برس أنها أوقفت شخصين، وأنها تحقق في “قضية مرتبطة بالإرهاب”. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الدولة العبرية وقبرص أحبطتا “مخططًا” إيرانيًا لقتل إسرائيليين في الجزيرة المتوسطية.

(أ ف ب)