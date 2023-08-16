معارك مأساوية كان الليبيون في غنى عنها

أثبتت القوات الموجودة في العاصمة الليبية طرابلس، عبر السنوات التي تبعت سقوط معمر القذافي، بأسها وقدرتها على منع الهيمنة على المدينة الأكبر سكانا في البلاد، بعد حرب أطلقها الجنرال خليفة حفتر في نيسان/إبريل 2019، الذي يسيطر على شرق البلاد وأقسام من الجنوب، ودامت أكثر من عام، رغم أن قوات الأخير كانت مدعومة من الإمارات (التي أمنت مسيّرات وأنظمة جوية متفوقة) ومصر وفرنسا، وبقوات من مرتزقة فاغنر الروسية، ومرتزقة سودانيين يتبعون «الدعم السريع» وتتمتع بهيمنة جوية.

لجأت حكومة «الوفاق الوطني» حينها، إلى توقيع اتفاقات دفاعية مع تركيا ساهمت في موازنة التفوق الجوّي لقوات حفتر، كما تدخّلت المنظومة الدولية عبر عقد مؤتمر في برلين، الذي طرح مسألة تنظيم العملية الانتخابية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. تم صدّ الهجوم وساهم توازن القوى الناشئ في إقرار وقف إطلاق نار حمى العاصمة والمدنيين داخلها وحولها، لكن الحرب تسببت بمقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف شخص.

لجأ حفتر، ومجلس نواب طبرق، لاحقا، إلى حيلة جديدة للسيطرة على طرابلس، عبر تعيين وزير داخلية حكومة الوفاق الأسبق، فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة الشرق، وطّلب منه إثبات قدرته على دخول طرابلس، فتمكن باشاغا من استمالة ميليشيا كبيرة تدعى «كتيبة النواصي» وكانت تسيطر على أجزاء مهمة من العاصمة، وتركّز جهد الدفاع عن العاصمة على «قوة الردع المشتركة» التي يقودها عبد الغني الككلي، وبعد اندلاع المواجهات بين الطرفين، دخل طرف ثالث للوساطة، متمثلا في «اللواء 444» الذي يقوده العقيد محمود حمزة، فنشر قوات محايدة على خطوط التماس، وأمن خروج باشاغا من طرابلس.

قبل تشكيله «اللواء 444» كان حمزة في صفوف «قوة الردع» التي تسيطر على منطقة معيتيقة والجوانب الساحلية المحيطة بها، وكذلك على جزء من الطريق الرئيسي الذي يربط غرب البلاد بشرقها، وبعد خروجه من «قوة الردع» صارت الميليشيا التي يقودها حمزة من أكثر الكتائب تنظيما، وذلك بتنسيق وتدريب مع تركيا، ويسيطر اللواء على قطاعات كبيرة من العاصمة ومناطق في الجنوب، ولكنه يعتبر جزءا من الجيش الليبي النظامي.

اعتقل «جهاز الردع» العقيد محمود حمزة حين كان في مطار معيتيقة متوجها الى مصراتة. أدى ذلك إلى مواجهات مسلّحة عنيفة بين الجهتين، مما خلّف، حسب الأرقام الأخيرة، 55 قتيلا و146 جريحا، كما دفع مئات العائلات للنزوح من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى، وانتهت الاشتباكات بإطلاق حمزة، وإعلان رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة «لتقدير حجم الأضرار» وتعويض المتضررين.

من غير المفهوم لماذا اتخذ «جهاز الردع» قرار الاعتقال العبثيّ هذا، لكن الأكيد أن المواطنين، الذين عانوا من هذه الاشتباكات كانوا الضحايا الشهود على محاولة عبثية جديدة تستخفّ بالمنطق والعقل والتوازنات، وتجعل الليبيين أكثر شكا بالقوى التي يفترض بها حماية مصالحهم، وحتى بإمكانيات الانتقال من هذه الفوضى العبثية نحو حلول سياسية ممكنة.