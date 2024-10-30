معاريف.. إسرائيل بقلق: حان وقت إنهاء الحرب بأي ثمن

لم تتضح بعد إذا كانت حادثة الدهس التي جرت بداية الأسبوع في “غليلوت” عملاً إرهابياً، لكن إذا كانت كذلك، فهي العملية الرابعة في الأسابيع الأخيرة من جانب عرب إسرائيل.

يدور الحديث عن ظاهرة مقلقة تقع بالتوازي مع تنفيذ عمليات على أساس يومي في “يهودا والسامرة”. وهي تفيدنا بأننا على أعتاب انتفاضة ثالثة، وتثبت بأن مساعي إيران لزرع الخوف والدمار في الجبهة الإسرائيلية الداخلية على أيدي وكلائها لا تتوقف ولو للحظة.

الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام غارقة في الدعاية التي تدفع عرب “السامرة ويهودا” وباقي عرب إسرائيل لتنفيذ عمليات قاسية في مجتمعنا. في بداية الحرب، أصبحت هذه الجبهة إحدى الجبهات المركزية لـ “الشاباك” الذي يبذل جهوداً عظيمة إلى جانب الجيش والشرطة، لأجل إحباطها.

في معظم الحالات، ينجح الإحباط وينقذ الحياة. لكن العمليات تنفذ أحياناً وتجبي ضحايا كثيرين من بين المواطنين ورجال قوات الأمن.

إن تعاظم عمليات الإرهاب هو بالأساس نتيجة تحريض مستمر، وتزمت ديني ونزعة ثأر. يجب التشديد: عشرات العمليات تمنع كل يوم. أحبط المئات منها. مخربون كثيرون صفتهم قوات الأمن، بعضهم وهم في طريقهم لتنفيذ عمليات تفجيرية. واعتقل مئات المخربين وحقق معهم، ونتائج التحقيقات التي يجريها محققون مختصون ومهنيون في “الشاباك” تخلق مخزوناً من المعلومات الاستخبارية النوعية وتسمح بتنفيذ أعمال إحباط عديدة أخرى.

نلاحظ في أوساط عرب إسرائيل والمناطق في الأسابيع الأخيرة تعاطفاً زائداً مع حماس وحزب الله، ما يستوجب استعداداً واسعاً في محاولة لمنع انتفاضة أخرى.

وفي موضوع آخر: حان وقت السعي لمبادرة إسرائيلية تنهي الحرب مقابل إعادة المخطوفين، لقاء أي ثمن. فوجود الجيش الإسرائيلي في غزة أصبح خطيراً وزائداً، والمعارك هناك ضد خلايا عصابات عديمة القيادة، مستقلة، تلاحق المقاتلين بنار فتاكة وتتسبب بخسائر زائدة.

لا تفسير منطقياً لاستمرار تعريض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر. فقد نفذوا ما كلفوا به بتفان وبسالة ونجاح عظيم.

كل يوم إضافي هناك يعرض حياتهم للخطر بلا هدف، ويعرض حياة المخطوفين للخطر.

بتقديري، إن إنهاء القتال في الساحة الجنوبية سيسرع إعادة المخطوفين، وسيؤثر إيجاباً على تحقيق اتفاق سياسي في الشمال، وسيسمح بالبدء في ترميم البلدات المدمرة وعودة سكانهم إلى بيوتهم.

إيهود ياتوم

معاريف 30/10/2024