معاريف: اختبار الردع الأمريكي في الشرق الأوسط… هل ستحافظ الولايات المتحدة على مكانتها؟

في حملة انتخابات أيلول 2019 أيد نتنياهو اتفاق دفاع رسمي مع الولايات المتحدة، والرئيس في حينه، دونالد ترامب، غرد أنه اتفق مع نتنياهو للبحث في الموضوع بعد الانتخابات. لكن لم يحدث بحث كهذا.

منذ الهجوم الإجرامي لحماس وغارات سلاح الجو على البُنى التحتية في غزة والولايات المتحدة تعمل وكأنه يوجد لها اتفاق دفاع مع إسرائيل.

لهذا العمل توجد فضائل ونواقص. في هذه المرحلة يجد هذا تعبيره أساساً في معادلة ردع إيران وحزب الله، مقابل قيود على الأعمال العسكرية في غزة ومشاركة في اتخاذ القرارات في إسرائيل.

إن زيارة رئيس أمريكي إلى منطقة حرب هي نادرة جدا، لاعتبارات أمنية وسياسية. وهي تستهدف إطلاق رسائل للاعداء والاصدقاء على حد سواء.

في شباط الماضي، بمناسبة مرور سنة على الحرب في أوكرانيا زار بايدن كييف كي يجسد التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في الحرب ومواصلة تجنيد الدول الأوروبية لهذا الغرض.

والآن فإن الهدف الاستراتيجي الأساس لبايدن هو ردع إيران وحزب الله من فتح جبهة ثانية في الشمال من جانبهم، كذلك أيضاً من جانب إسرائيل. فهو ليس معنِّياً بحرب إقليمية أضافية كتلك التي تدور في أوكرانيا، خاصةً في سنة انتخابات للرئاسة الأمريكية.

ولأجل تعزيز طول النفس العسكري لإسرائيل، بعث بايدن بقطار جوي محمل بالعتاد والأسلحة المتطورة. وبعد زيارة إسرائيل يعتزم التوجه إلى الأردن للقاء الرئيس المصري السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وسيبحث معهم في أهداف إسرائيل والولايات المتحدة في الحرب وفي حل عربي ممكن للقطاع بعد الحرب.

إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية، عرض بايدن ورجاله أهدافا تكتيكية: جهد إسرائيلي لتقليص الإصابات للمدنيين وجواب على الكارثة الإنسانية في غزة. واضح أن حماس ستسيطر على كل مساعدة تصل إلى غزة أو ستقرر كيف توزعها. وقال بلينكن إذا كان هذا سيحصل فستجد الولايات المتحدة جواباً مناسباً.

بقلم: البروفيسور إيتان غِلبوَع

خبير في العلاقات الامريكية الإسرائيلية في جامعة بار ايلان

معاريف – 18/10/2023