معاريف لقيادة إسرائيل: إن لم توقفوا الحرب في غزة فسنخسر ما كسبناه في إيران

المحامي أوليئيل لين

تعرض على إسرائيل اليوم فرصة نادرة لتغيير مكانتها وصورتها في العالم. ولا حاجة لنشرح أهمية هذا الأمر لحياتنا اليوم، وللمجتمع، والاقتصاد وكذا للأمن. لسنا شعباً يسكن وحده. كان هذا صحيحاً في عهد بلعم وحماره. أما اليوم فلا.

قسم كبير في العالم يعترف بعدالة هجومنا ضد إيران، وقسم يخجل من عدم مشاركته في هذا الهجوم، مثلما قال المستشار الألماني، “إسرائيل قامت بالعمل القذر نيابة عنا”. والعالم كله، سواء كانوا أعداء أو كارهين، يتأثر بتصميم وشجاعة دولة صغيرة كإسرائيل وهي تهاجم دولة جبارة كإيران. الفتى العبري داود أطلق حجر مقلاعه نحو جبين جوليات الإيراني.

كان يمكن لهذه أن تكون ساعتنا الجميلة. نحن خلقناها. لكن ماذا نفعل؟ نغرق في وحل مضرج بالدماء في قطاع غزة مرة أخرى. الفرصة الاستثنائية لتغيير مكانة إسرائيل في العالم ستضيع هباء إذا لم نوقف حرب غزة. خيراً نفعل إذا ما تحررنا من إحساس الحق المطلق الذي يعنينا ونفتح عيوننا. ليس كل من ينتقدنا على استمرار الحرب في غزة يعتبر لاسامياً. وحسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، فإن أكثر من 50 ألف شخص قتلوا حتى اليوم في القطاع. حتى لو كانت هذه مبالغاً فيها، فإن التقتيل واسع النطاق.

رئيس الأركان الجديد أيال زمير، مؤثر في مواقفه وفي شخصيته؛ فقد استجاب لإدارة الحرب في القطاع بأمر من المستوى السياسي. زامير ملزم بفعل هذا، لكنه مخطئ في تعريف أهداف الحرب هناك. قال عن الحرب في إيران إن “التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ندافع الآن عن وجود الشعب اليهودي في دولة إسرائيل”. هو محق. وبهذه الروح أضيف: التاريخ لن يغفر لنا إذا لم نوقف الحرب في غزة الآن، ولا نجري مفاوضات لتحرير المخطوفين كلهم دفعة واحدة. لا يمكن تحقيق الأمرين معاً؛ لا يمكن تحرير كل المخطوفين ومعه تصفية حماس في الوقت نفسه، وكلنا يعرف هذا. في الخيار بين إبادة حماس وتحرير كل المخطوفين بالسرعة الممكنة، الإمكانية فالثانية هي الأفضل. هذا إلزامي ليس فقط لتعزيز مكانتنا في العالم، بل أيضاً لتعزيز أنفسنا داخلياً. سلوك الحكومة الحقير تجاه المخطوفين وعائلاتهم والذي يؤدي أيضاً إلى توسيع دائرة الثكل في إسرائيل، يجب إنهاؤه.

ينبغي وقف الحرب في غزة الآن. ينبغي وقف التضحية بحياة المزيد من الجنود الشبان. يجب البدء بإجراء مفاوضات، ليس تحت النار، لإنهاء الحرب وتحرير كامل لكل المخطوفين. والآن، علينا أن نعرض مساعدات العلاج الطبي للأطفال الفلسطينيين في غزة ممن أصيبوا في المعارك وزيادة المساعدات الإنسانية.

رغم نجاح سلاح الجو في إيران، علينا ألا نزيغ بصرنا. فنحن ملزمون بالمحافظة على التوازنات. إسرائيل دولة صغيرة، هي قوة إقليمية عظمى بفضل سلاح الجو. على الخريطة، تبدو إسرائيل كدولة ممزقة مع حدود سخيفة. فيها أقل من ثمانية ملايين يهودي. في العالم الإسلامي نحو مليارا نسمة.

سأحاول إسداء مشورة متواضعة لوزير دفاعنا، حتى يكون معنياً بتأدية مهام منصبه بمسؤولية: رغم قوة سلاحنا الجوي، فلست من يدير العالم. كف عن توبيخ زعماء دول كأردوغان؛ فهذه ليست مهمتك، وكف عن تصريحات تبين فيها أي رئيس دولة يحق أن يعيش وأيهم يموت؛ فهذه أيضاً ليست مهمتك. ركز على مناعة الجيش الداخلية، فهي جزء لا يتجزأ من المعركة. إذا كنت ملزماً بإطلاق بيانات لوسائل الإعلام، فاشرح لماذا كنا ملزمين بتدمير النووي الإيراني وصواريخه الباليستية. إن اعتلاء موجات سمو روح قتالية وحماسة زائدة لا يساهم لأمننا بشيء.

إيران وقطاع غزة يرتبط أحدهما بالآخر، جبهة واحدة، ينبغي فهمها برؤية واسعة صحيحة، وهو ما لا تفعله حكومة إسرائيل. إذا لم نعرف استغلال عظمة الساعة، فسنخسر في قطاع غزة ما حققناه في إيران.

يجب أن نضع كل المصالح في سلة مصالحنا، ونعطي وزناً صحيحاً لكل منها. تصفية حماس اليوم بعد عشرين شهراً من الحرب ليست مصلحة تفوق عموم المصالح الأخيرة. وقف الحرب في غزة سيولد لإسرائيل منفعة أكثر من استمرارها.

معاريف 29/6/2025