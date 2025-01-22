معاريف.. 2025 عام القرارات المصيرية الحاسمة: إما إسرائيل أو زوالها

تشكل إيران التهديد الأمني ​​الرئيسي لدولة إسرائيل. ويكمن التهديد في الجمع بين الأيديولوجية المتطرفة التي تدعو إلى انقراض إسرائيل وتطوير القدرات التدميرية المتعددة الأبعاد لتحقيق ذلك. إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلى جانب النجاحات المثيرة للإعجاب التي حققها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في جميع ساحات القتال، وانهيار نظام الأسد وانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان، تخلق العديد من الفرص لإسرائيل لتحسين قدرتها على التعامل مع إيران وكبح المشروع النووي العسكري.

هناك خطوتان رئيسيتان لهذا: الأولى، اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يلبي المطالب الإسرائيلية ويفرض قيوداً واسعة على البرنامج النووي العسكري، وفي الواقع سيمنع إيران من التقدم نحو الحصول على أسلحة نووية. والثانية، من خلال إعداد خيارات متنوعة للحد من المشروع النووي، بالتنسيق الكامل مع إدارة ترامب.

تقف إسرائيل على مفترق طرق لاستعادة قوتها الاستراتيجية الشاملة أو لتفاقم الصعوبات التي تواجهها. يجب على الحكومة الإسرائيلية السعي جاهدة لإنهاء الحرب في غزة والترويج لبديل حكم لحماس، والذي بدونه لن يكون من الممكن إنهاء حكمها في القطاع. هذا، مع تقديم أفق سياسي للفلسطينيين، وتعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع حلفائنا في المنطقة.

والشرط الضروري لذلك هو تخلي الحكومة الإسرائيلية عن السياسة التي قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية من جانب واحد، ما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق، ويؤثر سلباً على العلاقة مع إدارة ترامب، لمواصلة تقويض مكانة إسرائيل السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وعملياً دق العصي في مسيرة التطبيع.

إيران في مفترق طرق

يقف النظام الإيراني حالياً على مفترق طرق فيما يتعلق بمواصلة سلوكه، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. فمن ناحية، تعرضت حلقة النار التي بنتها إيران باستثمارات ضخمة بعشرات مليارات الدولارات، لضربات موجعة في الأشهر الأخيرة، اشتدت بعد انهيار نظام الأسد. وهذا يضعف قدرة حزب الله على إعادة تأهيل نفسه. ونتيجة لذلك، فمن الواضح أن حزب الله تجنب خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل واضطر إلى الموافقة على انتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان، بعد معارضته له لأكثر من عامين. ويجب أن يضاف إلى ذلك الضرر الكبير الذي لحق بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، وطموح الرئيس ترامب لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كل هذا يزيد من حدة التهديدات والتحديات التي يواجهها النظام الإيراني حاليًا.

ومن ناحية أخرى، نجحت إيران في وضع نفسها كدولة عتبة نووية، وتمتلك حالياً كمية من اليورانيوم المخصب تصل إلى مستوى 60 في المئة، وهو ما يكفي لإنتاج عدة قنابل نووية. وهذا يعني أن إيران تواجه إغراء الاختراق للحصول على السلاح النووي كشهادة تأمين للحفاظ على النظام ضد التهديدات الخارجية، بعد أن تضررت مقدراتها وتزايدت الصعوبات الداخلية التي تواجهها.

لكن التحول إلى المسار النووي، إذا تم الكشف عنه، سيضع إيران على مسار تصادم مباشر مع إدارة ترامب وإسرائيل. لذلك، يبدو أن المسار المفضل للنظام الإيراني في الوقت الحالي هو التوصل إلى اتفاق نووي 2 مع الولايات المتحدة. يوضح الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون أن إيران ليس لديها نية للمضي قدمًا للحصول على أسلحة نووية، ما يعني أنها تمتلك الإمكانيات، لكنها تختار عدم القيام بذلك، فضلاً عن ذلك، قد يكون للاتفاق النووي الجديد عدة مزايا في نظر المرشد: تخفيف العقوبات الاقتصادية، والقدرة على استعادة قوته وفروعه. في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وشهادة تأمين محتملة ضد أي هجوم على المنشآت النووية. في المقابل، من المرجح أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى إجبار إيران على التنازل عن جزء كبير من القدرات التي اكتسبتها، على نحو يعمق المعضلة التي تواجه المرشد الإيراني.

في الوقت الحالي، يبدو أن الرئيس ترامب نفسه يفضل كخيار أول دراسة إمكانية الترويج لاتفاق نووي جديد على المواجهة العسكرية المباشرة. وهذا جزء من مفهومه لإقامة اتفاقيات إقليمية وتجنب الصراعات العسكرية والتركيز على المنافسة المتزايدة مع الصين. ترامب يكرر ويعلن أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن بفهمنا، هذه الأمور تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى توضيح الثمن الذي قد تدفعه إيران إذا لم توافق على المضي قدماً في اتفاق جديد بالشروط التي يطالب بها.

ميزان الصمود الوطني

وفي إسرائيل يتفاقم تدهور القوة الوطنية للبلاد ويصل إلى حد الوهن الخطير، نتيجة سلسلة التحركات التي تقودها وتنفذها الحكومة الإسرائيلية. على الرغم من أن الحرب لم تنته بعد، وعلى الرغم من قرارات المحكمة العليا، فإن تحركات الحكومة لإضعاف الجيش الإسرائيلي والمجتمع في إسرائيل مستمرة ولم يتم تطبيق القانون الذي يقضي بتجنيد اليهود المتشددين بعد. إن استمرار تشريعات الحكومة لزيادة عدم المساواة في العبء والتهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، كما ينعكس في المبادئ التي قدمها وزير الدفاع، يهدف في الواقع إلى إنشاء وضع يتم فيه إعفاء فئات واسعة من السكان في البلاد من الخدمة وزيادة الميزانيات. وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى تعزيز كبير للقوات وتجنيد أكثر من عشرة آلاف جندي نظراً للمهام الكثيرة المنوطة به في ساحات الحرب كافة، ونظراً لآلاف القتلى والجرحى.

إلى ذلك، عاد وزير العدل ليقود بكل قوة التحركات التشريعية لتنفيذ الانقلاب، مع تكثيف الهجمات ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة ومحاولة نزع الشرعية عنهما. إن اقتراح “التسوية” الواضح الذي قدمه الوزيران ليفين وساعر لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لا يحل الأزمة، بل وربما، في حال اعتماده، يحول عملية اختيار القضاة إلى عملية سياسية. ويضاف إلى كل هذا، الجهود المتواصلة للمس بحرية الإعلام وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. تظهر البيانات المنشورة أن نسبة الفقر في إسرائيل، مع التركيز على الشباب، هي من أعلى المعدلات في الدول الغربية.

معاني وتوصيات للسياسة الإسرائيلية

تقف إسرائيل على مفترق طرق أمام اتخاذ قرارات مصيرية ستشكل مستقبلها. إنه مزيج من القرارات في مجالات الأمن والاستقرار الوطني، وهما الركيزتان الأساسيتان لوجود دولة إسرائيل. في الواقع، يبدو أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة إلى هذا الحد منذ قيام الدولة. ما هي الأشياء التي من المفترض أن تكون؟

1- أولاً وقبل كل شيء، يتعين على إسرائيل العمل على إعادة جميع المختطفات والمختطفين المتبقين في غزة، وعددهم 94 شخصاً.

2- المأزق الذي تعيشه إيران يخلق فرصة تاريخية لإسرائيل. وفي ضوء ذلك، يوصى بصياغة خطة استراتيجية للحد من سعي إيران للحصول على السلاح النووي وإضعاف المحور الراديكالي بقيادتها. وذلك من خلال التعاون مع إدارة ترامب، وبالتنسيق مع حلفائنا على الساحة الدولية والإقليمية. وبشكل ملموس، على إسرائيل أن تضمن لديها القدرة على التأثير، منذ البداية، على عناصر الاتفاق، وفي الوقت نفسه توليد خيارات للعمل في سيناريو فشل الاتصالات. ومن وجهة نظرنا، فإن متطلبات إسرائيل الأساسية للتوصل إلى اتفاق جديد يجب أن تكون: اتفاق طويل الأمد بلا حدود زمنية؛ وسحب اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من 5 في المئة من إيران؛ وتفكيك أجهزة الطرد المركزي المتقدمة؛ والرقابة الوثيقة وغير المقيدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والتزام إيران المستمر بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. على أية حال، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا تم فتح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بالفعل، فقد يكون لذلك آثار على حرية العمل الإسرائيلية في المنطقة.

3- على الحكومة أن تضع خطة لتشكيل حكومة بديلة لحماس، على أساس إنجازات الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الدول العربية وبدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإلا قد تنجر إسرائيل إلى الاحتلال والسيطرة المباشرة على أكثر من مليوني من سكان غزة. وهذا عبء ثقيل لا يطاق على جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيكون له عواقب سلبية كثيرة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، بل وسيضر بإمكانية تعميق المحور الاستراتيجي مع الدول العربية، وسينعكس سلباً على العلاقة مع إدارة ترامب. وسوف تزيد التهديدات من المحاكم الدولية.

4- هناك نشاط ردع فعال ومثير للإعجاب لقوات الأمن ضد الإرهاب الفلسطيني في الضفة كخطوة مكملة، مطلوب عمل سياسي في شكل تعزيز السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمني الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية. والتخلي عن السياسة التي يقودها الوزير سموتريتش.

5- قد ينعكس تدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل أيضاً على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، التي تعد ركيزة أساسية في البنية الأمنية الإقليمية لدولة إسرائيل. ويواجه الأردن أيضاً تهديدات متزايدة لاستقراره من إسرائيل، وينبغي تقديم كل المساعدة اللازمة للملك عبد الله للحفاظ على حكمه، وتجنب التصرفات والتصريحات التي قد تشكل تهديداً لوضعه وشرعيته.

6- وعلى الساحة الداخلية، يجب على الحكومة أن تلغي قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي قد يمزق نسيج المجتمع الإسرائيلي ويضعف الأمن القومي وقدرات المرونة.

7- وفي الوقت نفسه، من الضروري الوقف الفوري للانتهاكات الصارخة التي يرتكبها رؤساء أجهزة إنفاذ القانون والتحركات الرامية إلى إضعاف نظام العدالة. أولاً وقبل كل شيء، من الضروري تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا ووقف العديد من القوانين التي تهدف إلى الإضرار بالديمقراطية والإعلام الحر في البلاد. كما يجب على الحكومة المبادرة فوراً وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع المستوطنات في الشمال والجنوب ووقف تحويلات أموال التحالف التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الإسرائيلي.

8- على الحكومة أن تنشئ فوراً لجنة تحقيق رسمية، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي ستكتسب شرعية واسعة وتكون قادرة على إجراء فحص موثوق وشامل للإخفاقات التي أدت إلى الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر، والتوصية بالخطوات اللازمة لإعادة بناء المنظومات التي فشلت.

فريق المعهد بقيادة اللواء احتياط عاموس جلعاد

معهد السياسة والاستراتيجية – جامعة رايخمان 22/1/2025