معاناة أطفال غزة من أجل شربة ماء: يحملون أوعية أثقل من أوزانهم

غزة ـ «القدس العربي»: أضطر أطفال في غزة نظرا لشح المياه إلى حمل أوعية ضخمة تزيد على أوزانهم لجلب كميات من المياه تروي ظمأهم وعطش أسرهم وتعينهم على البقاء على قيد الحياة، بعد أن دفعتهم الحرب للحصول على المياه بطرق بدائية، بعد أن دمر الاحتلال شبكات المياه.

وتحت أشعة الشمس الحارقة، تقف الطفلة الفلسطينية، لميس أبو عودة، في طابور طويل في محيط محطة تحلية المياه في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. تحمل غالونين من المياه زنة الواحدة منهما حوالي 5 كيلوغرامات، من أجل الحصول على المياه. المشهد يعكس حجم أزمة شُح المياه النقية التي تفاقمت بعد تدمير جيش الاحتلال أكثر من 90٪ من الآبار في المدينة.

تستيقظ لميس، 11 عاماً، في السادسة صباحاً، وتقطع مسافة 1 كيلومتر ذهاباً من أمام محل نزوحها في إحدى عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وتعود المسافة ذاتها في الظهيرة حاملة 8 لترات من المياه النقية لـ4 من إخوتها الأصغر منها سناً، بالإضافة إلى جدتها.

تقول لـ «القدس العربي» أنها تعاني من التعب الشديد والإرهاق، لتوفير هذا القدر القليل من المياه لعائلتها، مضيفة أنها في أحيان كثيرة تعود خائبة بسبب نفاد المياه.

وتشعر الطفلة الفلسطينية بالذنب حال عدم قدرتها على تعبئة غالوني المياه، لأن ذلك «سيتسبب في مأساة لعائلتها»، وفقا لتعبيرها، إذ إن العائلة «ستضطر لشراء المياه المعبأة من الأسواق بسعر باهظ جداً يتجاوز 15 شواكل»، في ظل المعاناة من ظروف اقتصادية صعبة، وعدم توافر مصدر دخل للأسرة بعد وفاة والدها، إبان حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتصطحب امرأة غزية، تُفضل مناداتها بـ «أم تامر»، ابنتها الصغيرة معها إلى محطة التحلية في خان يونس، كي تساعدها في حمل قربتين من المياه، زنة الواحدة منها تصل إلى 20 لترا.

تشير الأم النازحة إلى مدرسة إيواء في خان يونس، إلى عدم قدرتها على حمل هذه الكمية من المياه بمفردها يومياً، كونها تعاني من التهابات في عظام الظهر.

تقول لـ «القدس العربي»: «تساعدني ابنتي ريماس، في حمل المياه لأسرة من 10 أفراد، تتكون من أطفال أصغر منها في السن وعجائز».

تحس أم تامر بالأسى على ابنتها، البالغة من العمر 10 أعوام، التي تحمل قربة مياه أثقل من وزنها، ولكن «ما باليد حيلة»، وسط عدم توافر المياه في مناطق الخيام، وكذلك عيادات ومدارس «الأونروا».

وتوضح أنه في بعض الأحيان، تنجح بلدية خان يونس في توفير سيارة للمياه النقية، تجوب الشوارع، مشيرة إلى أن جميع النازحين صغارا كانوا أو كباراً يتزاحمون على هذه السيارة في مشهد مأساوي «يضرب الصغير فيه الكبير من أجل قطرة مياه».

تدخل الطفلة ريماس معركة المياه هذه مع أمها، وتؤكد أن قلبها الصغير يخفق بشدة في ظل التدافع، بالإضافة إلى أنها تخشى الفشل في التعبئة، بسبب عدم كفاية المياه النقية في سيارة البلدية لتغطية احتياجات النازحين.

70 ٪ من آبار خان يونس لم تعد صالحة بسبب القصف الإسرائيلي

وتؤكد: «معاناة الحصول المياه جعلتنا متعبين، فأنا لا أقدر على مزاحمة الكبار، فاضطر للانتظار لحين انتهائهم، وفي أحيان كثيرة تنفد كميات المياه من السيارة، فأعود بالقربة فارغة».

الأطفال في قطاع غزة ظلمتهم حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق أم تامر، التي تشعر بالانزعاج الشديد، وهي تشاهد الأطفال يجرون خلف سيارات البلدية، من أجل الحصول على المياه. وتقول: «لا يوجد حياة لأطفالنا في ظل معاناة النزوح ونقص المياه، أصبح الموت أرحم للأطفال في ظل هذه الحرب، التي انتهكت طفولتهم».

وتتساءل: «لا أدري لماذا يحدث هذا فينا؟ حتى متى سنظل نعاني من هذه الحروب؟ حتى متى سنظل في هذا العذاب؟».

صداع بسبب المياه

البحث عن مياه نظيفة في غزة يشكل رحلة محفوفة بالمخاطر حيث يضطر هؤلاء الأطفال للتحرك كثيرا للوصول إلى مناطق المياه التي تفتقر إلى وسائل الوقاية من التلوث، فضلا عن تزايد احتمالات تعرضهم لقصف من مسيرات أو مدفعية إسرائيلية

تقف الطفلة لانا زيادة، 8 أعوام، لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، في طابور طويل أمام محطة تحلية دير البلح وسط القطاع، بهدف تعبئة جردل كامل بالمياه.

تشير الطفلة النازحة إلى المواصي إلى أنها «تعاني من الدوار والصداع يومياً، بسبب أشعة الشمس اللاهبة في عز حر الصيف»، موضحة لـ»القدس العربي» أنها أحياناً لا تجد مياهاً في الصنابير عندما يأتي دورها بعد طول انتظار، فعتود إلى خيمتها حزينة.

وتتمنى الطفلة الفلسطينية انتهاء الحرب على قطاع غزة «الآن، وليس غداً»، كي تعود إلى بيتها، الذي نزحت منه في مدينة غزة، وترى أقاربها، الذين ودعتهم، بعد بدء مسلسل النزوح، خلال الأيام الأولى للحرب: «نفسي أرجع على بيتي وأشوف عائلتي وأولاد أعمامي وأولاد أخوالي وجدي وجدتي». فيما تناشد العالم بمساندة أطفال غزة.

نقص حاد

ووفق إبراهيم الكفارنة، الذي يعمل على توزيع المياه، فإن المنطقة الإنسانية التي زعمها الاحتلال غرب خان يونس، تعاني من نقص حادٍ في المياه، بسبب تعمد الاحتلال تدمير خطوط المياه الرئيسية في المدينة.

وأشار لـ«القدس العربي» إلى أنه يشاهد الأطفال يقفون في الطابور يومياً، يحملون دلاءً من المياه تتجاوز وزنهم، وكفيلة بإصابتهم بشتى أمراض الظهر والعمود الفقري.

ويبين النازح من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، أن المياه المتوافرة الآن في خان يونس تحتوي على نسب مرتفعة من الأملاح، الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة خاصة مرض الفشل الكلوي في صفوف النازحين، وسط عدم توافر الأدوية والعلاجات المناسبة في المستشفيات والصيدليات، ما يعمق من الكارثة الإنسانية في القطاع.

آبار متوقفة

وخرج حوالي 70٪ من آبار المياه في مدينة خان يونس عن الخدمة، بسبب استهدافها من قبل آليات الاحتلال، وفقاً لمسؤول الإعلام في بلدية خان يونس، صائب لقان، الذي أوضح أن «الاحتلال دمر البنية التحتية للمياه في خان يونس، حيث قضى على 26 بئرًا للمياه من أصل 37 بئرًا بشكل كلي، فما تضررت محطة التحلية الرئيسية و11 بئرًا جزئيًا».

ويشير لـ «القدس العربي» إلى عجز سلطات البلدية عن تشغيل منظومة المياه بكفاءة، وسط عدم توافر المولدات وشُح الوقود.

ويعتبر ذلك كارثة تهدد حياة مليون و200 ألف مواطن ونازح في خان يونس خاصة في منطقة المواصي «إذا استمر هذا الوضع دون تدخل جهات خارجية أو الحصول على تمويل يوفر إمكانات لإجراء صيانة عاجلة للمولدات والمعدات».

ويوضح أنهم «قاموا بتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومصلحة مياه بلديات الساحل، لكننا نواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص المعدات وأدوات التشغيل».