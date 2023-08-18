معاناة الأسرى تتفاقم بسبب الهجوم الإسرائيلي على “سجن النقب”.. الإضراب التحذيري يتواصل والفصائل تتوعد

غزة – “القدس العربي”:

تفاقمت الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على “سجن النقب”، حيث يواصل نحو ألف أسير إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على هذا الهجوم، والذي دفع بالفصائل الفلسطينية للتلويح بالتدخل لنصرة الأسرى.

استمرار التوتر والإضراب

ولا تزال حالة التوتر الشديد تعم السجون الإسرائيلية، وعلى وجه التحديد “سجن النقب” الصحراوي، على خلفية الهجوم الذي نفذته قوات خاصة إسرائيلية الخميس ضد عدد من أقسام السجن، والذي تخلله الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، ونقل الكثير منهم إلى الزنازين وإلى سجون أخرى، بطريقة عنيفة.

وتؤكد المؤسسات التي تتابع ملف الأسرى، أن الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي استدعيت لذلك السجن، لا تزال موجودة هناك، ما يعني أن تكرار الهجوم من المحتمل أن يكون في أي وقت.

وقد جاء هذا الهجوم العنيف على أسرى “سجن النقب” بعد زيارة قام بها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، والذي تعهد في مرات عدة بالتشديد على الأسرى والتنكيل بهم.

فتح وحماس تحذران

وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن حركته تتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في “سجن النقب” الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهجة وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية، وتعليمات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.

وأكد في ذات الوقت أن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، “سيكون له تبعات خطيرة”، وأضاف “نسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه”.

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بـ “التدخل الفوري والعاجل” لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون، وقال “الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته”.

وفي السياق، أعلنت حركة حماس تضامنها الكامل مع الأسرى في داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أنها تتابع بدقة مجريات الأوضاع وحالة الغليان فيها، ودعت الجماهير الفلسطينية لـ “الالتحام مع الأسرى في معركتهم”.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفة تتحمل تبعات ونتائج العدوان على الأسرى، وأضاف منذرا “معركتهم (الأسرى) لن تكون داخل السجون، فشعبنا معهم وخلفهم”.

حملة الكترونية

وكتبت إخلاص الكفارنة على “فيسبوك” تقول “تخيّل حالك الآن، مكلبش مرمي في غرفة أو زنزانة بدون اكل، غير الضرب والاهانات اللي بتتعرضلها، ومحدا بعرف عنك خبر، زوجتك وأمك واولادك ما بعرفوا إشي عنك وبتمنوا يعرفوا عنك معلومة، هذا الوضع اللي عايشينه الاسرى الان”.

أما آية المصري فكتبت “ثوابتنا كلها خطوط حمراء لا تنازل فيها، وقضية الأسرى مقابلها الدماء”، فيما كتب أبو أيوب “اللهم كن مع أسرانا وفك قيدهم، أنقذوا أسرى النقب”، وقد شارك صورة لأسير مكبل بالأغلال الإسرائيلية.

وربط مشاركون في الحملة بين الهجوم على الأسرى، ورشقة الصواريخ التجريبية التي أطلقتها المقاومة صوب بحر غزة، وجاء في أحد التدوينات “إذا التجريبي رشقات من 50 صاروخ قديش حيكون الحقيقي”.

وفي هذا الوقت يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

والأسرى هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان منذ 16 يوما، إضافة إلى أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 12 يوما، وانضم إليهم منذ تسعة أيام في “سجن ريمون”، كل من هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين المضربين إلى الزنازين