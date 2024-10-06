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معاناة سان جيرمان تتواصل بتعادل إيجابي مع نيس في الدوري الفرنسي

6 - أكتوبر - 2024

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باريس: تواصلت معاناة فريق باريس سان جيرمان بالتعادل مع مضيفه نيس بنتيجة 1/1 ،في ختام منافسات الجولة السابعة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم نيس بهدف لاعبه التونسي علي العبدي في الدقيقة 39، وتعادل البرتغالي نونو مينديس لسان جيرمان في الدقيقة 52.

وفقد سان جيرمان أربع نقاط في آخر ثلاث جولات ببطولة الدوري ليتراجع للمركز الثاني برصيد 17 نقطة وامامه موناكو في الصدارة برصيد 19 نقطة.

كما فشل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي في الرد بقوة بعد الخسارة أمام أرسنال الإنكليزي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، أواخر الأسبوع الماضي.

أما نيس انتزع نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى تسع نقاط ليبقى في المركز التاسع، متفوقا بفارق الأهداف عن فريقي نانت وبريست صاحبي المركزين التاسع  والعاشر.

وتجاوز نيس بهذا التعادل صدمة الخسارة أمام لاتسيو بنتيجة 1 / 4 في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

(د ب أ)

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