معاناة سيتي تتواصل بتعادله 1-1 مع إيفرتون في الدوري

مانشستر- إنكلتر: سجل برناردو سيلفا هدفا مبكرا لكن هذا لم ينه معاناة مانشستر سيتي إذ تعادل 1-1 مع إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وبهذا يكون سيتي قد حقق انتصارا واحدا في آخر 13 مباراة في كل المسابقات ويحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي تتبقى له مباراتان. ويحتل إيفرتون المركز 15 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وافتتح سيلفا التسجيل في الدقيقة 14 مستغلا كرة لعبها جيريمي دوكو كرة خلف دفاع إيفرتون ليضعها في الشباك.

لكن إليمان ندياي أدرك التعادل في الدقيقة 36 عندما تسلم كرة هيأها لنفسه قبل أن يطلق تسديدة من منتصف منطقة الجزاء.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما قام شيموس كولمان بعرقلة سافينيو داخل المنطقة، لكن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لتسديدة إرلينغ هالاند الذي وضع الكرة المرتدة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

(رويترز)