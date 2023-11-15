معاناة كبار السن في غزة: نفاد الأدوية وظروف مأساوية

غزة- «القدس العربي»: العم صالح البريم، مسن يبلغ من العمر ثمانين عاما، يعيش في بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. يتحدث بألم شديد واصفا الحرب هذه المرة بأنها مهولة عن سابق ما شهده الناس من حروب.

ويقول بصوت خافت: «قصف صاروخي وبصورة ممنهجة لا يتوقف مباشرة على بيوتنا، ومنزلي أصبح أثرا بعد عين، بعد أن سوته الآلة الحربية الإسرائيلية بالتراب». ويضيف «أنا رجل مسن لا أكاد أقوى على التنقل وحالي تعد الأفضل عن حال كثيرين أكبر مني سنا وأضعف مني بنية وقوة».

ويشرح لـ»القدس العربي» عن حالته الصحية: «الظروف التي نعيشها في هذا الوقت لا نستطيع الذهاب والعودة بسبب القصف الإسرائيلي، ولا نستطيع الوصول إلى المستشفى ومعاناتي مع المرض لا أستطيع التحرك من مكاني مثل ما كنت وعمري الآن 80 سنة، لا يسمح لي في هذا العمر التعب والمشي إلى مراكز الصحية لأخذ أدويتي العلاجية فمنذ الحرب لا أستطيع الوصول إلى العيادة الصحية في خزاعة، والحالة التي نحن فيها لا نستطيع الخروج إلى المستشفى للعلاج».

أحد المسنين يدعى أبو رامي وعمره 75 عاما بكى حاله وقلة حيلته وهو يقول: «القصف الإسرائيلي في كل مكان، ففي السابق كنت أحصل على علاجي من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والآن وبسبب الحرب والحصار تفتقر الوكالة للدواء، ويفتقد هو السبيل للمستشفى في ظل قطع الطرق وخروج المستشفيات عن الخدمة وصعوبة الحركة».

ويشير لـ«القدس العربي» إلى أن «الحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الظالم، تهدف لإبادة شعب غزة جماعيا، دون التزام بأي من الشرائع الدينية أو التشريعات الدولية التي جرمت قتل المدنيين العزل، وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ».

ويتابع «معظمنا قطع الطريق سيرا على الأقدام من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، فما بالنا نحن المسنين الذين نعاني جملة من الآلام مع كل حركة بسيطة، وبعضهم أنا أعرفهم للأسف لم ينجحوا في الوصول إلى مقصده حيا نتيجة الإعياء».

وتتفاقم الآلام والمعاناة مع ازدياد أحوال كبار السن في غزة خاصة مع فقدانهم عند عمليات البحث والإجلاء بعد الغارات الإسرائيلية الجوية القوية كحال المسنة خالدة راضي مازالت تبحث وزوجها عن أولادها جراء القصف العنيف عليهم وانهيار المنازل على رؤوسهم. رغم ذلك يظل الأمل معقود بين العائلة على أن يكون أفراد الأسرة من الناجين بين هذا الحطام والدمار.

تقول الحاجة ( 60 عاما) لـ«القدس العربي»: «بالكاد وصلت إلى إخوتي مع زوجي أبو باسل مشيا على الأقدام، وكان الناس النازحون عونا لنا، قاموا بتزويدنا بالمياه والمسكنات خلال الطريق، وأمنوا لنا مواصلة من منطقة دير البلح إلى بيت إخوتي، والمصيبة كانت كبيرة في عدم حصولنا على الأدوية اللازمة لنا ولا نفكر في شيء إلا في الإطمئنان على أولادي».

إحدى المسنات تدعى أم خالد سحويل وعمرها 65 عاما، تعاني جملة من الأمراض المزمنة أبرزها السكري والضغط وخشونة الركبة، قالت إنها قطعت الطريق سيرا من غزة إلى خانيونس في يومين، نظرا لحاجتها للاستراحة بعد كل بضع خطوات، فلم تترك دارا ولا شارعا ولم تسترح به ولو قليلا.

وتتابع «أنا أم لشهيدين قضوا في حرب 2014 فالوضع صعب للغاية، وبعدما وصلت إلى الخيام لم أجد ما يسد رمقي من خبز، ولا ما يروي عطشي من ماء نظيف، ولا ما يخفف آلامي من علاج ودواء». واستنجدت المسنة سحويل بالدول العربية والإسلامية قائلة: «اتقوا الله يا عرب ويا مسلمين نحن شعب واحد»، فبعد أن اضطرت لهجر بيتها حيث نزحت مع النازحين إلى خانيونس، حيث خيمة تسترها وتحمي سنها الكبيرة من وحشة العراء، ولكنها مجرد الخيمة لا أكثر، لا خبز ولا مياه ولا كهرباء ولا علاج، وحتى الكلام يخرج منها بصعوبة نظرا لشدة مرضها.

ويقول طبيب الصحة العامة خالد مطر: «تشكل الرعاية الصحية الأولية لكبار السن أمرا ضروريا أثناء الحروب لأنهم أصلا مصابون بأمراض كثيرة بحكم تقدم أعمارهم».

ويستدرك حديثه لـ»القدس العربي» قائلا: «لكن مع تزاحم الأولويات للجهات المختصة يعد مجرد التفكير لتوفير الصحة النفسية لهؤلاء المسنين في مراكز الإيواء ضربا من الرفاهية إذ ينحصر العمل بتوفير الغذاء و الماء».

وأكد أنه من خلال تجارب التشريد والنزوح في الحروب الماضية يعد التنقل والإجلاء أكثر صعوبة هذه المرة خاصة لكبار السن من الناس، فأوضاعهم الإنسانية متردية تقرع أجراس الإنذار للمنظمات الإغاثية والإنسانية لحاجة ماسة لمزيد من الرعاية والاهتمام.

وبيّن أن «المحاولات الشخصية تظل من قبل الأسر والعائلات إلى جانب المنظمات المعنية بحقوق الكبار مستمرة لمساعدة هذه الفئة من الناس فالكل يعمل معهم من أجل تقليل معاناتهم اليومية أثناء الحروب خاصة المسنين هنا بقطاع غزة».

معاناة كبار السن هي الأصعب من بين الجميع، فالمرض والشيخوخة وحدهما كفيلان بإذاقتهم أشد الآلام، ولكن الحرب والنيران والدمار وأهوالهم زدات أوجاعهم عذابات لا تقدر أجسادهم الضعيفة على تحملها، كما أن اكتظاظ المدارس والمستشفيات والخيام بهذه الأعداد الضخمة تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة المعدية بين النازحين، وسط مخاوف من ظهور وتفشي وباء الكوليرا الفتاك –حسب منظمة الصحة العالمية-، ما يمثل خطرا كبيرا على المسنين، الذين يعانون أصلا ضعف المناعة بطبيعة السن وكثرة أمراضهم المزمنة.