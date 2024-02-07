معاونو بايدن يزورون ميشيغان للاجتماع مع قادة الأمريكيين المسلمين والعرب

واشنطن: يذهب مسؤولون أمريكيون بارزون غدا الخميس إلى ولاية ميشيغان التي تمثل ساحة معركة انتخابية لعام 2024 للاجتماع مع قيادات من الأمريكيين العرب والمسلمين الذين ينتقدون الرئيس جو بايدن لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من بين المسؤولين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور، وستيف بنيامين، مدير المشاركة الشعبية بالبيت الأبيض ونائبه جيمي سيترون.

وأضاف المسؤول أن من ضمن المسؤولين أيضا توم بيريز الذي يرأس مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية ونائبه دان كوه، وجون فاينر النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي، ومازن بصراوي مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من رفض قادة المجتمع المحلي في جنوب شرق ميشيغان الاجتماع مع مسؤولي حملة بايدن، قائلين إنهم لن يتعاملوا إلا مع صناع السياسات لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة وتوصيل المساعدات للفلسطينيين.

وقال أكثر من 30 مسؤولا منتخبا في أنحاء من ميشيغان أمس الثلاثاء إنهم سيختارون التصويت بأنهم “غير ملتزمين” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان يوم 27 فبراير/ شباط وذلك احتجاجا على رد فعل بايدن على الحرب في غزة، وقال آخرون إنهم لن يصوتوا لصالح بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقول مسؤولو الإدارة إن الاجتماعات جزء من تواصلهم المستمر مع قادة المجتمع والمسؤولين المنتخبين منذ 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب الإسرائيلية على غزة) . وقالوا إن وقفا واسع النطاق لإطلاق النار الآن سيفيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكنهم دعوا إلى وقف محدود للقتال للسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتوزيع المساعدات على سكان غزة.

وقال أحمد الشيباني، الرئيس المؤسس لغرفة التجارة العربية الأمريكية، إن قيادات المجتمع المحلي ما زالوا متشككين. وأضاف “كان يجب عليهم أن يتواصلوا معنا منذ أشهر. أعتقد أن هذا الأمر لا رجعة فيه. لا يمكنك حقا التستر على 30 ألف قتيل”.

(رويترز)