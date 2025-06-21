“معا من أجل غزة”.. عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين دعما لفلسطين

برلين: شهدت العاصمة الألمانية برلين مسيرة حاشدة، السبت، حملت شعار “معا من أجل غزة”، شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين.

وطالب المتظاهرون بوقف دعم ألمانيا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حيث تجمعوا أمام مبنى البرلمان الاتحادي.

وأثناء المسيرة وسط المدينة، ردّد المتظاهرون هتافات اتهموا فيها الحكومة الألمانية بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، مطالبين بوقف فوري لتصدير الأسلحة لتل أبيب، وبتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشارك البعض في المسيرة وهم يرتدون ملابس باللون الأحمر، في إشارة إلى “الخط الأحمر” الذي طالبوا الحكومة الألمانية برسمه تجاه ممارسات إسرائيل.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “أوقفوا ترامب” و”لا للحرب، لا للاحتلال، لا للفاشية”، و”الحرية لفلسطين”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”الحرية لغزة”.

وفي حديث للأناضول قال توماس (فضل عدم الكشف عن اسم عائلته) أحد المشاركين في المظاهرة، إنه يشارك لأنه يأخذ مسألة “الإبادة الجماعية ضد اليهود” على محمل الجد بصفته ألمانيًا.

ووصف توماس تزويد ألمانيا لإسرائيل بالأسلحة بأنه “كارثة”، قائلًا: “أشعر بحزن شديد لأن قيادتنا السياسية انحدرت إلى مستوى تزويد الإبادة الجماعية بالسلاح. هذا يعني المشاركة في إبادة جماعية، وتحمل مسؤوليتها”.

من جهة أخرى، أشارت “غابرييلا” المشاركة في المظاهرة، إلى القميص الأحمر الذي كانت ترتديه وقالت: “لقد تم تجاوز جميع الحدود. 20 ألف طفل قُتلوا في غزة. توزيع الغذاء لا يعمل. وبالنسبة لي، ما يحدث هو إبادة جماعية؛ من تجويع الناس، إلى حرمانهم من الدواء، وقصف المستشفيات، وغير ذلك”.

ودعت غابرييلا الحكومة الألمانية إلى القيام بمبادرات دبلوماسية لإنهاء الحروب، ليس فقط في غزة أو إيران، بل في جميع أنحاء العالم.

وشهدت المظاهرة تدابير أمنية مشددة، وتم توقيف عدد من الأشخاص.

وأفادت الشرطة بأن عدد المشاركين بلغ 15 ألفًا، في حين قال منظمو المسيرة إن العدد تجاوز 30 ألفًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)