معبر رفح يستعد لاستقبال 60 جريحا فلسطينيا و400 من مزدوجي الجنسية

القاهرة- “القدس العربي”:

واصل معبر رفح البري اليوم الخميس، استقبال الجرحى الفلسطينيين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

ومن المقرر عبور 60 مصابا فلسطينيا من جرحى الحرب في غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء، حيث اصطفت سيارات الإسعاف المصرية على الجانب الآخر من المعبر في انتظار وصول الجرحى.

وكان المعبر استقبل 81 مصابا أمس الأربعاء، تم توزيعهم على مستشفيات محافظة شمال سيناء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تقع في منطقة شمال غزة والمحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

وأضاف حسام عبد الغفار في تصريحات متلفزة، أن هناك خطة واضحة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي لأهل غزة، من خلال عدة محاور، منها: التأكد من جاهزية عدد وكفاءة الطواقم الطبية، والتأكد من توافر الأدوية، بالإضافة إلى قطاع الطب الوقائي، وتوفير اللقاحات للأطفال.

ولفت أن حالات المصابين الفلسطينيين التي وصلت إلى المستشفيات في غاية الصعوبة، والدقة، وتحتاج إلى مهارات طبية مرتفعة للغاية، مضيفاً أنه تم الاستعانة بأساتذة الجامعات وكبار الاستشاريين في وزارة الصحة.

إلى ذلك يستعد المعبر لإنهاء إجراءات عبور 400 من حملة الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة في اتجاه مصر.

وكان المعبر فتح أبوابه أمس للمرة الأولى منذ بداية الحرب لعبور العالقين في الجانب الفلسطيني من حملة الجنسيات الاجنبية ومزدوجي الجنسية.

يذكر أن أول مجموعة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة يقدر عددهم بـ320 شخصا غادرت عبر معبر رفح أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، استعداد مصر لاستقبال 7 آلاف أجنبي من 60 دولة الذين من المُقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي خلال الساعات القليلة المقبلة، على خلفية الأحداث المتلاحقة داخل قطاع غزة خلال الفترة الحالية.