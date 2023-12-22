معبر رفح يستقبل 11 جريحا فلسطينيا.. و4 طائرات مساعدات جديدة تصل العريش

القاهرة- “القدس العربي”:

استقبل معبر رفح البري اليوم الجمعة، 11 مصابا فلسطينيا و9 من مرافقيهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ونقل المصابون بسيارات إسعاف كانت تنتظرهم على باب المعبر من الجانب المصري، إلى مستشفى العريش العام، وبئر العبد التخصصي في شمال سيناء، وأبوخليفة في الإسماعيلية، والمجمع الطبي في السويس، والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج.

وبلغ عدد الجرحى الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 850 جريحا، و724 مرافقا لهم.

إلى ذلك، واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، استقبال طائرات المساعدات.

واستقبل المطار خلال الساعات الماضية، 4 طائرات، الأولى من الأردن تحمل 13 طنا من الملابس والمواد الغذائية، والثانية من روسيا تحمل 18 طنا من المستلزمات الطبية، والثالثة من بلجيكا وحملت على متنها 52 طنا من البطاطين والأدوية، والرابعة من كينيا وحملت على متنها 38 طنا من المواد الإغاثية.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، إن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغت 321 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.