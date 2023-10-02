معتقلو قضية التآمر في تونس يبدأون إضرابا جماعيا عن الطعام.. وحقوقيون يتظاهرون ضد “انتهاك العدالة” في البلاد

تونس- “القدس العربي”: أعلن المعتقلون في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” في تونس الدخول في إضراب جماعي عن الطعام احتجاجا على تواصل اعتقالهم، في وقت دعا فيه حقوقيون ليوم غضب ضد “انتهاك العدالة” في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن القادة السّياسيّين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي ورضا بلحاج، أعلموا الهيئة أنهم “دخلوا في إضراب عن الطّعام بداية من صبيحة اليوم الإثنين، احتجاجا على تواصل المهزلة القضائيّة التي تتذرّع بها السّلطة لحرمانهم من حرّيّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أيّ دليل على الاتهامات التي تمّ توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلّطة عليهم والإفراج عنهم”.

وأكدت الهيئة، في بيان الإثنين، أنها “تتفهّم الظّروف التي دفعتهم لهذا القرار الخطير رفضًا للظّلم واحتجاجًا على توظيف القضاء في خصومة سياسيّة، وتساندهم في إضرابهم المشروع دفاعا عن حرّيّتهم ومواكبتها لكلّ التّطوّرات التي يشهدها ومتابعتها لتفاعل الإدارة السّجنيّة والسّلطة السّياسيّة معه”.

كما توجهت بـ”التّحيّة لكلّ من ساند المناضل المضرب عن الطّعام جوهر بن مبارك وتناشد جميع الأحرار في تونس وخارجها مساندة رفاقه المضربين عصام الشّابّي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشّوّاشي وخيّام التّركي، ورضا بلحاج (الذي سيكتفي بإضراب رمزيّ نظرًا لظروفه الصّحّيّة الخاصّة). وقد أعلم المعتقلون المضربون هيئة الدّفاع بأنّهم سيخبرونها لاحقًا بمجريات الإضراب وتراتيبه”.

وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن في وقت سابق دخوله في إضراب عن الطعام يستمر لثلاثة أيام تضامنا مع جوهر بن مبارك.

وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة “عودة تونس للمربع الأول من إضرابات الجوع والاحتجاجات ومشتقاتهما من الأساليب النضالية من داخل السجون وخارجها، في عهد المنقلب الجديد، على منوال العهود السابقة التي ظننا خطأ أننا وضعناها خلف ظهورنا”.

وأضاف “التحاق عبد الحميد الجلاصي وخيّام التركي وعصام الشّابي وغازي الشوّاشي ورضا بالحاج بإضراب جماعي عن الطعام بعد إضراب جوهر والغنوشي. معركة الأمعاء الخاوية مستمرة في مواجهة غزوة التتار الجدد الذين اجتاحوا تونس في غفلة من أمرها. كل التضامن والمساندة مع جميع ضحايا الاعتقال والاختطاف والمحاكمات الصورية”.

وحمل الحزب الجمهورية “المسؤولية كاملة لسلطة الاستبداد عن كل ما يهدد سلامة المضربين”، معبرا عن إدانته “حالة التطبيع التي وصل لها واقع الجهاز القضائي بما جعله يتحول لأداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية على التونسيات والتونسيين”.

كما طالب بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وغلق ملف ما عرف بقضية التآمر الوهمي”، معبرا عن “استعداده، مع كل أنصار الحرية، لخوض كل أشكال النضال دعما وإسنادا للمعتقلين حتى إطلاق سراحهم”.

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وكتبت المحامية إيناس حراث “بغض النظر عن أهدافها، تحقق سلطات الانقلاب عبر الاعتقالات والتتبعات عموما النتائج التالية: التصفية القضائية للناشطين سياسيا، والقضاء على كل إمكانية لنشاط الأجسام الوسيطة بصفة ناجعة و جادة، ونشر الخوف وتكريس العزوف عن المطالبة بالحقوق والحريات السياسية ومحاولة ممارستها”.

وأضافت “وتقوم أيضا بإلهاء الرأي العام بكم خرافي من أخبار الإيقافات وقرارات الإحالة والاحتفاظ والإيداع والإفراج والجلسات والطعون، بحيث لا يركز مع مسار نسف وتدمير ما بقي من الدولة التونسية على جميع الأصعدة (اقتصاديا واجتماعيا ودبلوماسيا وغيرها)، واستنزاف ما بقي في الساحة من فاعلين في “المعركة” الحقوقية وتحييدهم عن أي نشاط سياسي. وتزييف الوعي فيما يتعلق بطبيعة الصراع وماهية التناقض الرئيسي والمهام المحمولة على عاتق من يتموقعون ضد الانقلاب بالإيهام بأن المعركة يمكن أن تحسم قضائيا أو حقوقيا وأن الإفراج عن معتقل هو انتصار”.

ودعت “اللجنة التونسية من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان” إلى “يوم غضب، احتجاجا على انتهاك العدالة في تونس، ويوم إضراب عن الطعام، يوم الخميس المقبل، تضامنا مع السجناء السياسيين الذين بدأوا إضرابا جماعيا عن الطعام”.

وجاء في بيان أصدرته الإثنين “هم يقبعون في السجن منذ أكثر من سبعة أشهر ويواجهون تهما خطيرة بملفات فارغة وأدلة واهية، ذنبهم أنهم قادة أحزاب سياسية ونشطاء في المجال العام، عارضوا الاستبداد الذي تعيشه تونس منذ أكثر من سنتين، حين قرر الرئيس قيس سعد الاستيلاء على كل السلطات وضرب كل المؤسسات المستقلة وحكم البلاد بالمراسيم التي يخطها بنفسه وتدجين السلطة القضائية بجعلها وظيفة خاضعة لقرارات السلطة التنفيذية، وعزل القضاة الذين يتمسكون بمبدأ الاستقلالية وتجاوز قرارات المحكمة الإدارية التي برأتهم، مما بث الرعب في صلب الهياكل القضائية”.

وأضاف البيان “أمام هذا المنعرج الخطير الذي تعيشه تونس وأمام ما يعانيه السجناء السياسيون من انتهاكات لأبسط حقوقهم التي نصّت عليها كل المواثيق الدولية، مما يوحي بإرادة فعلية للتشفي والانتقام من المعارضين والمنتقدين، فإننا ندعو المواطنين داخل البلاد وخارجها وكذلك كل القوى المحبة للعدل والسلام في المغرب الكبير والعالم إلى يوم إضراب عن الطعام تضامني، يوم الخميس 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك رفضا لما تعيشه تونس اليوم من انتهاكات وغياب للعدالة ومساندة للسجناء السياسيين وعائلاتهم”.

كما دعت اللجنة المنظمات الحقوقية والنقابية والنشطاء المدنيين والسياسيين إلى “المشاركة في هذا التحرك الرمزي، والانطلاق في حملات توعوية من أجل إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين وإنهاء كل التتبعات ضدهم ووقف الانتهاكات التي تطال حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي في تونس”.