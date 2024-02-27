معتقلو قضية التآمر في تونس يعلقون إضرابهم عن الطعام

تونس- “القدس العربي”: قرر سياسيون تونسيون معتقلون في قضية التآمر على أمن الدولة تعليق إضرابهم عن الطعام المستمر منذ أسبوعين، استجابة لدعوات أحزاب ومنظمات حقوقية.

وكان السياسيون عصام الشابي وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك وخيام التركي ورضا بالحاج أعلنوا، في وقت سابق، دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل اعتقالهم في قضية التآمر.

وأعلنت هيئة الدّفاع، في بيان الثلاثاء، أن المضربين “قرّروا تعليق إضرابهم عن الطّعام استجابة لطلب هيئة الدّفاع عنهم وللنّداء الذي توجّهت به لهم الشّخصيّات السّياسيّة والوطنيّة والهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشادت الهيئة بـ”صمود القادة المعتقلين وشجاعتهم فإنّها تكبر تفاعلهم الإيجابي وثقتهم في مصداقيّة التزام جميع من وجّهوا لهم دعوات وقف الإضراب بالمثابرة في إظهار براءتهم والطّابع الكيديّ السّياسيّ للاتهامات الموجّهة لهم وبعدم ادخار أيّ جهد لرفع المظلمة المسلّطة عليهم”.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة تدهور الحالة الصّحّيّة للمحامية دليلة بن مبارك بعد دخولها في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها تتلقى إسعافات عاجلة من مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة.

وكانت بن مبارك أعلنت السبت الماضي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على صدور حكم بالسجن لستة أشهر بحق شقيقها الخبير الدستوري والمعارض البارز جوهر بن مبارك بسبب تشكيكه بنزاهة الانتخابات البرلمانية عام 2022، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات.

يذكر أن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، قرر الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، قبل أن يوقف إضرابه بعد أيام تفاديا لمضاعفات صحية.