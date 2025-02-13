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معدات ثقيلة وشاحنات تحمل منازل متنقلة تصطف أمام معبر رفح تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة

13 - فبراير - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

اصطفت عشرات المعدات الثقيلة تمهيدا لدخولها قطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري.

كما تستعد شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة.

واصطفت المعدات والشاحنات أمام المعبر، بعد توصل الوسطاء إلى تفهمات تقضي باستكمال تسليم دفعات الأسرى بين المقاومة والاحتلال.

وخلال الأيام الماضية، منع جيش الاحتلال إدخال الخيام بكمياتها المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 53 ألف خيمة من أصل 200 ألف، في حين لم يدخل أي منزل متنقل من أصل 60 ألفا على الأقل.

ولم تسمح إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا بإدخال 4 آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع وانتشال الجثامين رغم حاجة القطاع إلى 500 آلية.

وقامت محافظة شمال سيناء، بتدشين منطقة لوجستية في منطقة الماسورة بمدينة رفح، تستوعب أكثر من 20 ألف شاحنة مساعدات.

وتضم المنطقة أماكن انتظار للشاحنات، ومخازن مؤمنة، ومكاتب إدارية، وأماكن مبيت للسائقين، بالإضافة إلى تزويدها بوسائل المعيشة والكهرباء، بهدف تسهيل عملية تفويج الشاحنات وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستمر.

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  1. يقول عربي مهموم:
    فبراير 13, 2025 الساعة 9:27 ص

    الرئيس الامريكي الحالي يخاطب الزعماء العرب و شعوبهم، بتعال، على انهم بلدان و ومجتمعات مهزومة و عليهم الانصياع لما يطلبه المنتصر، اي امريكا. .

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 13, 2025 الساعة 9:41 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية الناصر صلاح الدين والمجاهدين الذين قهروا الغطرسة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 وبإذن الواحد الأحد الفرد الصمد ستحرر فلسطين و الأقصى المبارك يا مبارك بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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