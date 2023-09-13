معدات وأسلحة للسلطة الفلسطينية.. نتنياهو يؤكد تسليم مدرعات محصنة فقط والسلطة تنفي وتؤكد حقها في التسلح

رام الله-القدس- “القدس العربي”:

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم السلطة الفلسطينية عددا من المركبات (المدرعات) المحصنة من أجل استبدالها بمركبات محصنة قديمة، فيما نفى تسليم السلطة أي أسلحة حديثة أو معدات قتالية.

ووصف نتنياهو الأنباء عن تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات قتالية بـ “الأخبار الكاذبة”.

وقال: “لا يوجد حدود للأخبار الكاذبة، فإليكم الحقائق، منذ إقامة هذه الحكومة، لم يتم تسليم أي قطعة سلاح واحدة للسلطة الفلسطينية”.

وتابع نتنياهو: “ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذ من قبل وزير الجيش بيني غانتس (حكومة بينيت-لابيد) في كانون ثاني/يناير 2022، وتسليم عدد من المركبات المحصنة من أجل استبدالها بمركبات محصنة قديمة”.

وأضاف: “هذا ما قمنا به، لا دروع ولا دبابات، ولا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك في بعض الأحيان لا تكون الأخبار الكاذبة محمية أيضًا، ومن الجيد أن نكشف هذه الكذبة”.

وفي المقابل، نفى المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، صحة الأنباء التي يتم ترويجها ممن وصفها “بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح دويكات في اتصال هاتفي مع “وفا” (الوكالة الرسمية)، أن ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، بالتزامن مع حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة.

وأكد المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي تمارس عملها الاعتيادي، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي.

وأضاف دويكات أن السلطة الوطنية لا يمكن أن تساوم على مواقفها السياسية مقابل حصولها على ما هو حق لها، وأنها وأجهزتها الأمنية ستستمر في بذل الجهود التي تمكنها من حماية مقدرات شعبها، وحماية المجتمع الفلسطيني من الفوضى والفلتان.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نشرت تفاصيل جديدة عن صفقة الأسلحة والمركبات التي تم نقلها بموافقة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قالت إنه وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين، فقد تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها M-16 موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.

ونقلت الإذاعة أن إسرائيل وضعت عدة شروط لاستخدام الأسلحة، ضمنها عدم استخدامها إلا في أنشطة ضد المطلوبين من حماس والجهاد، وليس ضد المجرمين، وأن يكون السلاح بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية.

وبحسب ما قاله مسؤولون أمنيون، فإن السلطة طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت في الماضي، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم، وتم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من القواعد الأمريكية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن هذه خطوة من سلسلة خطوات يجري النظر فيها لصالح السلطة، وهي مشروطة بتحقيق إنجازات خاصة في جنين.

وفي السياق ذاته، ادعت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن مصدراً فلسطينياً تحدث لها قائلاً: “بعد المركبات المصفحة والأسلحة التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة عبر الأردن وبموافقة إسرائيلية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستحصل على وسائل تكنولوجية متقدمة من أجل تطوير قدراتها الاستخبارية، كما سيتم تدريب وحدة سايبر تابعة لها”.

وبحسب ترجمة المحلل السياسي محمد علان دراغمة، فإن المعدات التكنولوجية المتطورة ستمكن، بحسب الصحيفة، أجهزة الأمن الفلسطينية من تنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات، وسيمنحها القدرة على اختراق أجهزة الهواتف الخلوية التابعة لشركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية، وهذه المعدات لم تكن متاحة للسلطة الفلسطينية من قبل بسبب الرفض الإسرائيلي، والخوف من أن تستخدم فلسطينياً للكشف عن عملاء المخابرات الإسرائيلية.

وتابع المصدر الفلسطيني للصحيفة العبرية: “هذه المعدات يمكن أن تسهل على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ملاحقة المسلحين في مخيم جنين على سبيل المثال، وفي تنفيذ اعتقالات، وتهدف هذه المعدات أيضاً لتعزيز قوة السلطة في محاربة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعناصر الخلايا المسلحة في الضفة الغربية المدعومة من إيران، وبحوزتهم تكنولوجيا متقدمة”.

وعن تأهيل الكادر الفلسطيني في مجال السايبر، قالت الصحيفة العبرية إن خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن سيتولون تدريب وحدة السايبر الفلسطينية على كيفية التعامل مع المعدات التكنولوجية الجديدة، ومقر وحدة السايبر الفلسطينية سيكون في مقر قيادة الأمن الوطني في بيتونيا.

وسادت حالة من السجال داخل أقطاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث هاجم وزراء وأقطاب في الحكومة تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية، وهدد بعضهم بحل الحكومة إذا ما تأكدت المعلومات بشأن ذلك، قبل أن ينفي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأمر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن نقاشا حادا في مجموعة الواتساب الخاصة بوزراء الحكومة بسبب الغضب من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية.

وأصدر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ومنسق الحكومة الإسرائيلية، بيانات تنفي موافقة إسرائيل نقل أي أسلحة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال غالانت إنه منذ توليه منصبه، “لم تتم الموافقة على نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية”.

من جهته قال بيان ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية: المنشورات المختلفة التي تم تداولها في هذا الموضوع عارية عن الصحة. ونوضح أنه لم يتم نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية على مدار السنة الماضية”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية خبرا صحافيا قبل يومين حول تسلم السلطة أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وعقب بن غفير قائلا: “سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك”.